Litgrid модернизирует оборудование: реконструкция 4 подстанций обойдется в 10 млн евро

„Для достижения энергетической независимости мы должны обеспечить надежную работу электроэнергетической системы путем обновления существующих сетевых объектов – мы модернизируем наши трансформаторные подстанции современным, более эффективным и экологичным оборудованием“, – цитируется в сообщении глава Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Каролис Сабаляускас.

В июне этого года оператор Litgrid подписал договор с компанией по развитию и обслуживанию энергетической инфраструктуры Tetas о реконструкции подстанции в Вайдотай. Согласно контракту, будет обновлено введенное в эксплуатацию 34 года назад оборудование и установлена ​​солнечная электростанция. Ожидается, что это обеспечит надежность электроснабжения и снизит эксплуатационные расходы оборудования в будущем. Реконструкционные работы планируется завершить в 2027 году, сообщает Litgrid.