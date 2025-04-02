Litgrid: электросоединение Литвы со Швецией NordBalt снова работает

„NordBalt включено в 16.07 час. и доступно для торговли на оптовом рынке электроэнергии“, - сообщила компания.
Морское соединение было отключено в субботу утром – шведский оператор системы передачи электроэнергии Svenska kraftnät позднее установил, что на преобразовательной станции Нибру вышел из строя блок вентиля.
После отключения NordBalt были задействованы резервы, поэтому передача электроэнергии потребителям Литвы не была нарушена.
В связи со значительным сокращением возможностей импорта электроэнергии из Скандинавии в понедельник на бирже были зафиксированы необычно высокие цены, однако в последние дни, по данным Litgrid, они стабилизировались за счет генерации возобновляемых источников энергии.
В среду средняя цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool достигла 62,67 евро за мегаватт-час (МВтч) – была в 5 раз меньше, чем в понедельник, и на 40 проц. меньше средней цены на прошлой неделе.
В четверг средняя цена на электроэнергию составит 67,81 евро за МВтч.
Линия электропередачи мощностью 700 мегаватт (МВт) со Швецией действует с 2016 года.