Lidl в Латвии вводит знак качества продуктов питания Eurofins

Специальный знак качества Eurofins можно увидеть на ценниках или упаковках свежих и переработанных мясных, рыбных и молочных продуктов. Он свидетельствует о том, что качество данного продукта сертифицировано компанией по обеспечению качества Eurofins Scientific (EUFI.PA). Она является один из лидеров в области договорных исследований пищевых продуктов, окружающей среды, фармацевтических и косметических продуктов, фармакологии, судебной экспертизы, прогрессивного материаловедения и агронаук.