Lidl открыла в Вильнюсе новый логистический центр

"Хочу пожелать, чтобы эта стомиллионная инвестиция не была последней, чтобы Lidl продолжал приносить новшества на наш рынок. И я также рада партнерству с Германией. Поскольку Германии в Литве много, ее становится больше не только на торговом рынке, но и на оборонном рынке, в автомобильной промышленности", - сказала А. Армонайте.
По словам министра, приход Lidl в Литву "встряхнул" устоявшийся на тот момент рынок и привнес необходимые новшества. По ее мнению, подобные изменения необходимы и в ряде других отраслей страны.
"Думаю, такие Lidl нам нужны и в других секторах, не буду называть в каких. Но нам нужны компании, которые приходят со свежими силами, немного встряхивают устоявшийся рынок и привносят новшества. Это вы сделали на торговом рынке", - сказала она.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас подчеркнул, что подобные объекты способствуют развитию окраин Вильнюса.
"Это большая инвестиция, большое здание, которое находится в черте Вильнюсе. Многие думают, что здесь уже должно быть Тракайское самоуправление, но это все еще столица. И это еще один пример того, как Вильнюс расширяется и растет на своих окраинах. Здесь селятся жители, создается бизнес. И это прекрасная иллюстрация того, как наша столица растет и увеличивается", - сказал мэр.
Армандо Лопес, руководитель Lidl Lietuva, надеется, что новый логистический центр будет способствовать как дальнейшему развитию Lidl, так и росту экономики Литвы.
"Эти инвестиции позволят нам быть ближе к нашим клиентам и позволят большему количеству людей открыть для себя наши товары. Это также будет способствовать созданию рабочих мест. Таким образом мы вносим свой вклад в экономику страны", - сказал А. Лопес.
Инвестиции Lidl в этот логистический центр составляют более 100 млн. евро. Площадь логистического центра составляет около 64 тыс. кв. метров, работать там смогут более 200 человек.
Как ранее сообщал Lidl, строительство объекта началось в сентябре 2022 года и продолжалось полтора года – проект завершен в начале марта. Это второй логистический центр Lidl в Литве.
Первый логистический центр в Литве был открыт в 2016 году.