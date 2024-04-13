Lidl Lietuva срочно ищет сотрудников - готовится к открытию новый логистический центр в Вильнюсе

"Вскоре в Вильнюсе, недалеко от Лентвариса, начнет работать новый логистический центр, который поможет обеспечить еще более эффективное и быстрое снабжение магазинов Lidl товарами в Восточной Литве, обеспечивая лучшее соотношение цены и качества на рынке". Уже некоторое время мы интенсивно формируем команду из более, чем 200 специалистов. Несмотря на огромную заинтересованность, у нас все еще есть открытые позиции, на которые мы приглашаем кандидатов. Сейчас мы ищем комплектовщиков заказов, которые будут отвечать за комплектацию товаров и подготовку их к доставке в магазины", — говорит член правления Lidl Lietuva и менеджер по персоналу Сандра Савицкене.
Lidl предлагает кандидатам на должность комплектовщика заказов конкурентоспособную зарплату – от 1510 до 1665 евро (без вычета налогов). В компании также действует программа мотивации сборщиков, которая дает возможность подрабатывать: помимо конкурентоспособной базовой зарплаты, успешные сотрудники, достигшие поставленных целей, каждый месяц получают бонусы.
"Как работодатель мы обязаны обеспечить наилучшие условия для членов команды. Поэтому уделяем большое внимание обеспечению финансовой стабильности не только путем регулярного повышения заработной платы, но и предлагая нашим сотрудникам обширный пакет различных льгот", - отметила С. Савицкене.
Член правления Lidl Lietuva и менеджер по персоналу добавляет, что на должность комплектовщика заказов могут претендовать как кандидаты с опытом, так и без него. Всем кандидатам компания дает около одного месяца теоретического и практического обучения в Каунасском логистическом центре. Во время обучения компания обеспечит транспорт для сотрудников.
Кроме того, поскольку новый логистический центр расположен на окраине Вильнюса, работающим там складским работникам после обучения в Каунасе будут выданы карточки на топливо для компенсации транспортных расходов.
Подробнее о вакансии можно узнать здесь:
Комплектовщик заказов (07.00 - 16.00 час.) (работа в новом логистическом центре в Лентварисе) - Вильнюс (lidl.lt)
Желающим подать заявку достаточно заполнить онлайн-форму, и представители компании свяжутся с кандидатом по поводу дальнейших действий. Если у вас есть вопросы по отбору, вы можете позвонить по номеру 8 800 800 50.
Предлагают самую высокую зарплату в отрасли
Чтобы обеспечить финансовую стабильность сотрудников, компания предлагает самую высокую среднюю заработную плату в сфере розничной торговли. Кроме того, ощущение финансовой стабильности создает применяемая в компании система постепенного повышения заработной платы, которая позволяет сотрудникам магазинов и складов с первого дня работы знать, как изменится их зарплата в ближайшие несколько лет.
"Поскольку одним из основных стратегических направлений нашей компании является обеспечение финансовой безопасности сотрудников, мы регулярно пересматриваем и повышаем заработную плату – третий год подряд зарплаты сотрудников магазинов и логистических центров повышаются в среднем на 4-9 процентов", - утверждает С.Савицкене.
Финансовая стабильность – не единственный приоритет
Во главе списка приоритетов компании стоит не только конкурентоспособная заработная плата и обеспечение финансовой стабильности сотрудников, но и всесторонняя забота о благополучии сотрудников.
"Ежемесячно мы дарим нашим сотрудникам подарочные карты Lidl, с помощью которых они могут приобретать различные товары во всех магазинах торговой сети, работающей в Литве. Кроме того, здоровье сотрудников является одним из наших важнейших приоритетов – шестой год подряд мы страхуем всех сотрудников по окончании испытательного срока частной медицинской страховкой. Также каждый год мы предоставляем возможность получить бесплатную вакцину от гриппа всем членам команды и их детям до 14 лет, а в холодное время года предоставляем наборы витаминов и пищевых добавок", — говорит С. Савицкене.
Она добавляет, что компании также важно эмоциональное здоровье сотрудников, поэтому организация оплачивает до десяти сеансов психотерапии в год у врача-психотерапевта или психолога-психотерапевта.
Также это дает членам команды и их родственникам возможность воспользоваться помощью специалистов – бесплатной анонимной консультацией по юридическим, личным или финансовым вопросам.