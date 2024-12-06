Lidl Lietuva: штраф за рекламу, вводящую потребителей в заблуждение

Аналогичное решение в сентябре прошлого года приняла и Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП). За это компания была оштрафована на 100 тыс. евро. Lidl Lietuva обжаловала это решение в суде, однако тот в среду отклонил ее жалобу и признал компанию виновной в распространении недопустимой сравнительной рекламы.

„Реклама, публикуемая ЗАО Lidl Lietuva, является необъективной и вводит потребителей в заблуждение, поскольку компания сравнивала цены на товары, продаваемые в ее магазинах, с ценами на товары, продаваемые в магазинах других компаний, но не с ценами, зафиксированными в одно время. Например, цены на конкретные товары в магазинах конкурентов были зафиксированы на определенный день, а сравнительная реклама о более низкой цене на такие товары в магазинах ЗАО Lidl Lietuva распространялась среди потребителей через неделю и более“, – констатирует ГСЗПП.