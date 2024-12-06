Lidl Lietuva: штраф за рекламу, вводящую потребителей в заблуждение

Аналогичное решение в сентябре прошлого года приняла и Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП). За это компания была оштрафована на 100 тыс. евро. Lidl Lietuva обжаловала это решение в суде, однако тот в среду отклонил ее жалобу и признал компанию виновной в распространении недопустимой сравнительной рекламы.
„Реклама, публикуемая ЗАО Lidl Lietuva, является необъективной и вводит потребителей в заблуждение, поскольку компания сравнивала цены на товары, продаваемые в ее магазинах, с ценами на товары, продаваемые в магазинах других компаний, но не с ценами, зафиксированными в одно время. Например, цены на конкретные товары в магазинах конкурентов были зафиксированы на определенный день, а сравнительная реклама о более низкой цене на такие товары в магазинах ЗАО Lidl Lietuva распространялась среди потребителей через неделю и более“, – констатирует ГСЗПП.
Ответ Lidl Lietuva: примем решение о дальнейших шагах
Однако Lidl Lietuva не спешит признавать вину.
„Информируя о ценах на товары, компания Lidl некоторое время использовала сравнение цен, когда в каталогах для клиентов цены на товары из непостоянного ассортимента Lidl, которые предлагаются только ограниченное время, например, неделю, сравнивались с действующими регулярными не скидочными ценами конкурирующих торговых сетей“, –говорится в сообщении Lidl Lietuva.
По данным компании, все подобные сравнения отмечались специальной маркировкой, содержащей информацию о периоде сравнения и конкретных торговых сетях, с которыми проводилось сравнение. По их словам, такая дополнительная маркировка позволила клиентам правильно понять сообщения о сравнении цен.
„Придерживаемся позиции, что важно сформировать подробную судебную практику, согласно которой будут регламентироваться единые принципы информирования клиентов для всех участников рынка. Поэтому, оценив доводы суда, мы примем решение о дальнейших шагах“, – говорится в сообщении компании.
В сентябре 2023 года Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП), проверив рекламу, опубликованную ЗАО Lidl Lietuva, установила, что сравнительная реклама компании нарушает статью 6 Закона о рекламе – вводит в заблуждение и является необъективной. За это ГСЗПП оштрафовала компанию на 100 тыс. евро. Компания обжаловала решение ГСЗПП в суде. В среду, 4 декабря, Региональный административный суд отклонил жалобу и подтвердил, что Lidl Lietuva нарушила ст. 6 Закона о рекламе, т. е. распространяла недопустимую сравнительную рекламу.