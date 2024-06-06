Lidl ищет работников для трех магазинов в Вильнюсе и районе

„Растет не только наша сеть, растет и Вильнюс, его предместья, там появляется все больше жителей. Чтобы удовлетворить потребности жителей, мы расширяем сеть магазинов в Вильнюсе и в районе. Предлагаем работу в трех новых магазинах“, – сказала представитель Lidl Lietuva Сандра Савицкене.
Сеть ищет продавцов и руководящий персонал. По словам Савицкене, кандидатам необязательно иметь опыт работы, для них проведут теоретические и практические занятия. Плату за проезд на занятия будущим работникам оплатит компания.
Работникам трех новых магазинов через 6 месяцев выплатят однократное пособие в 500 евро („на бумаге“), с через месяц работы – дадут подарочную карту Lidl на 100 евро.
По последним данным портала Rekvizitai.lt, в апреле в Lidl Lietuva зарплата составляла 2111, 21 евро „на бумаге“ и была больше, чем в других сетях розничной торговли.
Lidl Lietuva регулярно выдает работникам подарочные карты.
По словам Савицкене, работникам компании дают возможность совершенствоваться и делать карьеру, для них проводят семинары, курсы, индивидуальные планы обучения. Ежегодно в компании повышение получают около 10% работников.
Компания обеспечивает своим работникам дополнительное страхование здоровья (после окончания испытательного периода).
„Членам коллектива и их детям до 14 лет дают возможность бесплатно привиться от гриппа, перед зимним сезонам работникам раздают витамины“, – сказала Савицкене.