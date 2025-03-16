Летний авиационный сезон в Литве: больше рейсов и новых направлений

Другие 6 направлений свяжут воздушные ворота Западной Литвы с Амстердамом, Дублином, Осло и Лондоном, а наиболее активными будут рейсы в Ригу (10 раз в неделю) и Копенгаген (14 раз в неделю).

Каунасский аэропорт, который в прошлом году пережил резкий рост, не намерен снижать темпы в этом году. Летний авиационный сезон здесь также начнется в конце марта, когда вернутся обычные для теплого сезона направления в Грецию, Хорватию и Италию. Из Каунаса в страну „dolce vita“ будет шесть маршрутов, и один из них совершенно новый — с 4 июня Ryanair будет летать в Пескару. Туристов из Литвы будут принимать в Пизе и Римини с 30 марта, в Бари с 31 марта и в Неаполе с 1 апреля. Милан продолжит поддерживать круглогодичную авиадоступность.