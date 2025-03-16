Летний авиационный сезон в Литве: больше рейсов и новых направлений

„Устойчиво развитая инфраструктура литовских аэропортов позволяет нам укреплять долгосрочные партнерские отношения и налаживать новые. Наши партнеры ценят достигнутый нами прогресс и наше стремление к совместному развитию, поэтому мы увеличиваем частоту рейсов на важных для бизнеса и туризма маршрутах, улучшаем существующие связи с европейскими столицами и авиационными узлами, а также добавляем новые направления. Это создает условия для достижения новых рекордов в сфере перевозок, обеспечивая высокий уровень обслуживания пассажиров и таким образом распространяя информацию о более высоком уровне качества, которого мы достигли за последние годы за счет объединения и гармонизации множества различных мер. Из 15 авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в Литве, 11 этим летом расширят предложения для пассажиров“, — говорит Симонас Барткус, генеральный директор Литовских аэропортов (LTOU).
Руководитель LTOU рассчитывает, что летний авиационный сезон будет еще более активным, чем в прошлом году — вся сеть LTOU готовится к этому заранее.
В этом году LTOU также включила чартерные рейсы в свой общий список направлений, что также расширяет возможности путешествий, как по новым, так и по ежегодно повторяющимся маршрутам.
Из Вильнюса – больше поездок в европейские столицы
Вильнюсский аэропорт готовится обслужить наибольшее количество регулярных рейсов. С началом сезона перевозчики из Вильнюса будут предлагать 61 направление.
Возобновятся рейсы на популярные греческие курорты, в Ниццу во Франции и на испанский остров Майорка. Улучшится и сообщение с европейскими столицами — рейсы в Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель и другие важные транспортные узлы, такие как Франкфурт и Стамбул, будут выполняться в более удобное время и чаще, поэтому бизнес-пассажиры смогут еще более комфортно организовать свои поездки. Большинство критически важных для бизнеса рейсов выполняются с 17.00 до 22.00, чтобы пассажиры могли удобно вылететь из Вильнюса после окончания рабочего дня.
Самой заметной новостью станут прямые рейсы из Вильнюса в чешскую столицу Прагу, итальянский город Катания, Тель-Авив в Израиле, Берген в Норвегии и Тирану в Албании.
С началом летнего авиационного сезона из Вильнюса будут организованы чартерные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, в Бургас в Болгарии, на греческий остров Родос, в Тиват в Черногории, на португальский остров Мадейра, а также в Тунис и на самые популярные курорты Турции.
Паланга станет воротами в Турцию и Египет
Регулярные чартерные рейсы в Анталью (Турция) и Шарм-эль-Шейх (Египет) станут нововведением для аэропорта Паланги, что позволит раньше начать лето или продлить его. Маршрут в Турцию откроется 16 апреля, а Египет будет принимать путешественников из Паланги с 26 сентября.
Другие 6 направлений свяжут воздушные ворота Западной Литвы с Амстердамом, Дублином, Осло и Лондоном, а наиболее активными будут рейсы в Ригу (10 раз в неделю) и Копенгаген (14 раз в неделю).
По данным Литовских аэропортов, в прошлом году пассажиропоток в аэропорту Паланги увеличился почти на четверть — было обслужено почти 380 тыс. пассажиров.
Рейсы из Каунаса – в ритме итальянской тарантеллы
Каунасский аэропорт, который в прошлом году пережил резкий рост, не намерен снижать темпы в этом году. Летний авиационный сезон здесь также начнется в конце марта, когда вернутся обычные для теплого сезона направления в Грецию, Хорватию и Италию. Из Каунаса в страну „dolce vita“ будет шесть маршрутов, и один из них совершенно новый — с 4 июня Ryanair будет летать в Пескару. Туристов из Литвы будут принимать в Пизе и Римини с 30 марта, в Бари с 31 марта и в Неаполе с 1 апреля. Милан продолжит поддерживать круглогодичную авиадоступность.
Глава LTOU С. Барткус отмечает, что по количеству направлений из Каунасского аэропорта летом с Италией сравнится только Великобритания, откуда по-прежнему будут удобно добираться по воздуху до Белфаста, Бристоля, Эдинбурга, Ливерпуля и двух лондонских аэропортов. Путешественники в Ирландию могут выбрать аэропорты Дублина или Шаннона.
Те, кто планирует отпускные поездки в Южную Европу из Каунаса, могут выбрать Кипр, а также испанские города Малага, Аликанте или столицу Мадрид.
Первый рейс в хорватский город Задар из Каунаса запланирован на 3 июня, а желающие провести время на солнечном острове Майорка могут планировать свои поездки с 31 марта. Рейсы на греческий остров Родос из аэропорта Каунаса начнутся 1 мая.
Всего в летний авиационный сезон Каунасский аэропорт будет предлагать 26 направлений и продолжит рост пассажиропотока, который в прошлом году достиг 1,4 млн человек.
По данным Литовских аэропортов, в прошлом году во всех трех аэропортах было обслужено более 56,8 тыс. полетов – на 7% больше, чем в 2023 году.