Легендарное друскининкайское кафе Širdelė будет работать в новом помещении

"Я хочу продолжить эту деятельность, мне нравилась эта работа, люди. Хочу совершенствоваться, испытать себя в другом. Я интересовалась процессом, хотела взять прежнее помещение в аренду, но не удалось. Я открыла для себя помещение второго легендарного местного кафе Alka", – сказала Delfi Петрушене, которая работала в Širdelė 27 лет.

Однако в конце мая откроется новая страница в истории Širdelė, кафе объединит два исторических места.

К сожалению, кафе Širdelė закрылось, так как после реорганизации санаторий Dainava , при котором работало кафе, перешло к Каунасской клинике.

Культовое кафе знали не только местные жители, но и туристы из других городов. В кафе проводили фестиваль "Поэтическая осень Друскининкай ". В нем работали 6 человек.

Кафе Širdelė, которое открылось в 1996 году, было закрыто в конце 2023 года, поскольку санаторий был Dainavа передан Каунасской клинике.

Она взяла в аренду помещение, новое кафе будет названо Raselės širdelė.

Петрушене сказала, что новое кафе будет работать круглый год. Кафе, скорее всего, откроется во второй половине мая. Пока оформляются документы.

"Там есть сходство с Širdelė, но больше аутентичных деталей, все из дерева, деревянные лавки, столы. Больше в Друскининкай такого нет. Конечно, место другое, но в Друскининкай расстояния небольшие, поэтому можно и дойти и доехать", – заметила она.

Планируется, что в кафе будут подавать блюда литовской кухни. С Петрушене будет работать и ее коллега из Širdelė, однако подробно вопрос персонала она не комментировала, потому что еще не все ясно.