"Лед тронулся": в Вильнюсе построят еще один пешеходный мост

„Строительство моста Альберто, который соединит ул. А.Гоштауто и Упес, начнется в этом году, вскоре будет получено разрешение на строительство, готовятся к закупке услуг подрядчика“, – сообщает Вильнюсский муниципалитет.
Если все пойдет по плану, новый мост появится в 2027 году.
Планы строительства этого моста критиковали, поскольку рядом с местом, где он появится, уже есть два моста - Гележинё Вилко и Жверинский. Утверждали, что строить там третий мост - нерациональное решение. Однако в конце Жверинаса и на ул. Салтонишкю было построено немало офисов, увеличился поток автомобилей, поэтому новый мост поможет пешеходам и велосипедистам быстрее добраться до Старого города.
Мост приобретает еще большую актуальность сейчас, когда на месте бывшего педагогического университета планируется оборудовать министерский городок.