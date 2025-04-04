2025.04.04 14:33

"Лед тронулся": в Вильнюсе построят еще один пешеходный мост

 
ru.DELFI.lt
Alberto tiltas
Alberto tiltas
ФОТО: Made in Vilnius

Пять лет – столько времени прошло с последнего известия о строительстве пешеходного моста через Нерис. За эти годы многие уже не раз думали, что проект забыт и не будет осуществлен. Однако муниципалитет делится новостями – мост будет, его оборудуют совсем скоро.

„Строительство моста Альберто, который соединит ул. А.Гоштауто и Упес, начнется в этом году, вскоре будет получено разрешение на строительство, готовятся к закупке услуг подрядчика“, – сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Если все пойдет по плану, новый мост появится в 2027 году.

Планы строительства этого моста критиковали, поскольку рядом с местом, где он появится, уже есть два моста - Гележинё Вилко и Жверинский. Утверждали, что строить там третий мост - нерациональное решение. Однако в конце Жверинаса и на ул. Салтонишкю было построено немало офисов, увеличился поток автомобилей, поэтому новый мост поможет пешеходам и велосипедистам быстрее добраться до Старого города.

Мост приобретает еще большую актуальность сейчас, когда на месте бывшего педагогического университета планируется оборудовать министерский городок.

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