"Лед тронулся": в Вильнюсе построят еще один пешеходный мост

Пять лет – столько времени прошло с последнего известия о строительстве пешеходного моста через Нерис. За эти годы многие уже не раз думали, что проект забыт и не будет осуществлен. Однако муниципалитет делится новостями – мост будет, его оборудуют совсем скоро.