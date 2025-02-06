Лауринайтис: я выразил желание приобрести контрольный пакет акций Achema grupė

„Я, среди действующих акционеров, выразил желание приобрести контрольный пакет акций“, - заявил А. Лауринайтис в ходе встречи со СМИ в четверг.
Акционер Achema также сообщил, что подал в суд иск о преимущественном праве приобретения акций, принадлежащих Лиде Лубене и Виктории Лубите. По его словам, он принял такое решение из-за странного поведения акционеров. По его словам, они проигнорировали права существующих акционеров и отказались от общения после подачи первоначального предложения.
А. Лауринайтис сообщил, что в настоящее время он совместно со своими партнерами владеет 4,6 проц. акций компании.
Как он пояснил, одна из целей покупки – стремление обеспечить, чтобы компания оставалась литовской. А. Лауринайтис сообщил, что приобретает акции совместно с несколькими литовскими бизнесменами с „хорошей репутацией“.
„При разработке решения о финансировании одной из главных целей было обеспечение того, чтобы она оставалась с литовским капиталом. Это была одна из главных отправных точек. В настоящее время в структуре финансирования участвуют уважаемые литовские бизнесмены“, - пояснил он.
Имеет четкую стратегию развития концерна
А. Лауринайтис подчеркнул, что у него есть четкая стратегия развития концерна. По его словам, одной из целей является зеленая трансформация производства.
„У меня есть видение, которое позволит Achema перейти на зеленое производство. Это будет происходить поэтапно. Вы слышали, что Achema отклонила более 100 млн евро субсидий. И всё это произошло потому, что у них не было стратегии. У меня есть“, - прокомментировал он.
„Проблемы всегда возникали с поставками природного газа. Но с зеленой трансформацией эта необходимость исчезнет“, - утверждает он.
В июне прошлого года о намерении приобрести контрольный пакет акций Achema grupė объявила венгерская энергетическая компания MET Group.
Тогда в публичном пространстве появилась информация о том, что потенциальный венгерский покупатель больше всего интересуется не бизнесом по производству удобрений, а компанией концерна Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (Клайпедская компания морских грузов, KLASCO). Также утверждалось, что акции приобретаются дешевле, чем могла бы быть реальная стоимость такой сделки.
Контрольный пакет акций Achema grupė (около 52 проц.) принадлежит Лиде Лубене, жене Бронисловаса Лубиса, подписанта Акта о независимости, и ее дочери Виктории Лубите. Остальные акции разделены между 13 малыми акционерами.