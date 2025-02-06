Лауринайтис: я выразил желание приобрести контрольный пакет акций Achema grupė

Как он пояснил, одна из целей покупки – стремление обеспечить, чтобы компания оставалась литовской. А. Лауринайтис сообщил, что приобретает акции совместно с несколькими литовскими бизнесменами с „хорошей репутацией“.

А. Лауринайтис сообщил, что в настоящее время он совместно со своими партнерами владеет 4,6 проц. акций компании.

Акционер Achema также сообщил, что подал в суд иск о преимущественном праве приобретения акций, принадлежащих Лиде Лубене и Виктории Лубите. По его словам, он принял такое решение из-за странного поведения акционеров. По его словам, они проигнорировали права существующих акционеров и отказались от общения после подачи первоначального предложения.

„При разработке решения о финансировании одной из главных целей было обеспечение того, чтобы она оставалась с литовским капиталом. Это была одна из главных отправных точек. В настоящее время в структуре финансирования участвуют уважаемые литовские бизнесмены“, - пояснил он.

Имеет четкую стратегию развития концерна

А. Лауринайтис подчеркнул, что у него есть четкая стратегия развития концерна. По его словам, одной из целей является зеленая трансформация производства.