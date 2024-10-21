Латвийские компании выиграли дело в литовском суде по крупному заказу в Клайпедском порту

„Третья сторона („Tilsta“) признает, что при подаче предложения она не раскрыла свой конкретный вклад в выполнение договоров с субподрядчиками и представила все работы как самостоятельно выполненные, поэтому она указывала более высокую стоимость выполненной ею работы, чем действительная стоимость. Таким образом, сведения, указанные в перечне выполненных ею строительных работ и предложенный ею опыт руководителя работ не соответствовали действительности“, - констатировал суд.