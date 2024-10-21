Латвийские компании выиграли дело в литовском суде по крупному заказу в Клайпедском порту

Тендер временно приостановлен, и компания продолжит оспаривать крупный заказ, сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.
30 сентября Клайпедский окружной суд удовлетворил ходатайство латвийских компаний о признании того, что дирекция Клайпедского морского порта некорректно оценила предложение „Tilsta“ как соответствующее критериям.
Суд отменил решение дирекции порта от 14 июня в отношении победителя конкурса и оставил в силе меры временной защиты.
„Третья сторона („Tilsta“) признает, что при подаче предложения она не раскрыла свой конкретный вклад в выполнение договоров с субподрядчиками и представила все работы как самостоятельно выполненные, поэтому она указывала более высокую стоимость выполненной ею работы, чем действительная стоимость. Таким образом, сведения, указанные в перечне выполненных ею строительных работ и предложенный ею опыт руководителя работ не соответствовали действительности“, - констатировал суд.
Латвийские компании просили суд отменить решение руководства порта не удовлетворять их требование отклонить предложение „Tilsta“ с меньшей стоимостью и объявить победителем их консорциум. Однако руководство порта признало такое требование необоснованным.
„Tilsta“ выиграла тендер на реконструкцию трех причалов и первого этапа дноуглубления акватории, предложив сделать это за 44,2 млн евро. Тогда как латвийские компании „BMGS“ и „LNK Industries“ были готовы провести работы за 47 млн и остались в тендере вторыми.
Латвийские компании заявили, что дирекция порта проигнорировала ложную информацию „Tilsta“, поэтому литовская компания оказалась в более выгодном положении, чем другие участники.
Тогда в дирекции сообщили суду, что латвийские компании не доказали, что „Tilsta“ предоставила ложную информацию.
В свою очередь „Tilsta“ заявила о том, что подала жалобу в апелляционный суд Литвы. Руководитель компании Эдуардас Гринавец утверждал, что „Tilsta“ выиграла тендер честно, в то время как латвийские компании занимались недобросовестной конкуренцией.
„Латвийский консорциум стремится доказать, что закупающая организация не понимает условий оценки объявленных ею тендеров и не способна должным образом оценить предложения участников тендера по ним, хотя администрация порта сама разработала эти условия и установила критерии экономической выгоды“, - говорится в заявлении главы „Tilsta“.