Латвийцы и эстонцы не планируют на дороге Via Baltica иметь по две полосы в обе стороны

"(Следующее Правительство) столкнется с вызовами в общении с нашими латвийскими и эстонскими соседями. Судя по сигналам, которые мы слышим, на Via Baltica из-за финансовых проблем они не планируют строить полосы "2+2". И это вызов, инвестируем ли мы в автомагистрали, в новые дороги или в их состояние, потому что невозможно делать все одновременно", - сказал М. Скуодис на "Дорожном форуме" в четверг.

"Соседи выбрали инвестиции в состояние, поэтому иногда, проезжая через границу, в Латвии мы говорим, что дорога лучше, но автомагистрали не видим. Это будет стратегическое решение, нужны ли нам полосы "2+2" от Паневежиса в сторону Латвии, если соседи их не будут строить", - отметил он.

В конце прошлого года Правительство одобрило начало подготовки к реконструкции трех отрезков международной автомагистрали Via Baltica от Каунаса до границы с Латвией, подготовив планы развития инженерной инфраструктуры транспортных коммуникаций. Общая протяженность этих дорог составляет почти 160 километров.