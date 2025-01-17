ЛАЭ: в шести странах ЕС бензин стоит дешевле, чем в Литве

Сообщается, что за последнюю неделю бензин в Литве подорожал на 1%, а дизельное топливо – на 0,8%. Сейчас, после повышения акцизов, средняя стоимость бензина в Литве по-прежнему ниже, чем в марте прошлого года, а стоимость дизельного топлива – ниже, чем в феврале прошлого года, отмечает агентство.

По данным ЛАЭ на 13 января, средняя цена на бензин на заправочных станциях Литвы составляла 1,49 евро/л, а средняя цена на дизельное топливо – 1,60 евро/л. На сегодняшний день топливо в Литве на 5-6% дороже, чем год назад: 15 января 2024 года средняя стоимость бензина в Литве составляла 1,42 евро/л, а средняя стоимость дизельного топлива – 1,51 евро/л.