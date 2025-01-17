ЛАЭ: в шести странах ЕС бензин стоит дешевле, чем в Литве

Сообщается, что за последнюю неделю бензин в Литве подорожал на 1%, а дизельное топливо – на 0,8%. Сейчас, после повышения акцизов, средняя стоимость бензина в Литве по-прежнему ниже, чем в марте прошлого года, а стоимость дизельного топлива – ниже, чем в феврале прошлого года, отмечает агентство.
По данным ЛАЭ на 13 января, средняя цена на бензин на заправочных станциях Литвы составляла 1,49 евро/л, а средняя цена на дизельное топливо – 1,60 евро/л. На сегодняшний день топливо в Литве на 5-6% дороже, чем год назад: 15 января 2024 года средняя стоимость бензина в Литве составляла 1,42 евро/л, а средняя стоимость дизельного топлива – 1,51 евро/л.
По данным агентства, в Литве, Латвии и Польше средние цены на бензин за прошедшую неделю выросли на 0,6–1,1%, в Германии они снизились на 0,4%, в Эстонии остались прежними.
ЛАЭ указывает, что средняя стоимость бензина в Польше составляет 1,45 евро/л, в Эстонии и Латвии бензин стоит 1,64 евро/л и 1,63 евро/л соответственно. Среди стран Балтии самый дешевый бензин по-прежнему в Литве, а дизельное топливо в Эстонии сейчас на 0,05 евро/л дешевле, чем в Литве.
Среди стран ЕС самые высокие средние цены на бензин в Дании, Нидерландах и Греции (1,82–2,02 евро/л), а самые низкие на Кипре, Мальте и в Болгарии (1,29–1,40 евро/л).
За год стоимость бензина в Эстонии и Германии снизилась соответственно на 1,3% и 0,9%, а в Литве, Латвии и Польше он подорожал на 1,7–4,7%.
За неделю, по данным ЛАЭ, средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах выросли на 0,5–1%, тогда как в Эстонии они остались неизменными.
В Польше на сегодняшний день дизельное топливо стоит в среднем 1,48 евро/л, а в Эстонии и Латвии дизельное топливо – соответственно 1,55 евро/л и 1,61 евро/л. Среди стран ЕС самые высокие средние цены на дизельное топливо зафиксированы в Дании, Бельгии и Нидерландах (1,75–1,83 евро/л), а самые низкие – в Чехии, Болгарии и на Мальте (1,21–1,41 евро/л).
За 12 месяцев дизельное топливо в Эстонии и Германии подешевело на 0,8% и 2,7% соответственно, а в Литве, Латвии и Польше оно подорожало на 0,5–5,8%.
Оптовая цена на бензин в Литве в январе 2025 года, по данным ЛАЭ, выросла на 0,10 евро/л, а на дизельное топливо – на 0,18 евро/л.