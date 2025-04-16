ЛАЭ: в этом отопительном сезоне за теплоэнергию больше всего платили жители Каунаса

По данным агентства, в начале отопительного сезона в Литве в октябре 2024 г. средняя цена на тепловую энергию по всей стране составляла 6,46 цента/кВт/ч, а в конце сезона, в апреле этого года, средняя цена достигла 6,76 цента/кВт/ч, или была на 4,6% выше.
Самая высокая средняя цена на теплоэнергию в стране в этом сезоне была в феврале этого года – 8,02 цента/кВт/ч, или на 24% выше, чем в начале этого отопительного сезона.
По данным агентства, при оценке средних цен в городах в этот отопительный сезон самая низкая цена на тепло была в Шяуляй – 6,44 цента/кВт/ч и в Клайпеде – 6,51 цента/кВт/ч.
Самая высокая цена на тепло в этом сезоне была в Каунасе – 7,66 цента/кВт/ч, в Вильнюсе – 7,26 цента/кВт/ч и в Паневежисе – 6,83 цента/кВт/ч.
Если сравнивать этот отопительный сезон с предыдущим отопительным сезоном 2023-2024 годов, то средняя цена на теплоэнергию была ниже в Вильнюсе – 2,8%, и в Паневежисе – 0,9%.
Самая высокая цена на теплоэнергию в этом отопительном сезоне была в феврале в Каунасе – 8,49 цента/кВт/ч, самая низкая была в апреле в Клайпеде – 5,49 цента/кВт/ч.
В Каунасе средняя цена на теплоэнергию в этом отопительном сезоне была на 3,4% выше, чем в среднем по стране. В то же время средняя стоимость тепла в других городах в этом сезоне была ниже средней по Литве.
Отопление в Литве оказалось самым дешевым в странах Балтии
По сравнению с другими странами Балтии, в этом отопительном сезоне тепловая энергия в Литве была самой дешевой.
По данным агентства, средняя цена на тепловую энергию в стране в этом сезоне в Латвии и Эстонии была на 7,4% и 15,5% соответственно выше, чем в Литве.
Если сравнивать крупнейшие города стран Балтии, то средняя цена в этом отопительном сезоне была самой низкой в городах Литвы (6,9 цента/кВт/ч). В то время средний показатель по городам Латвии составлял 7,4 цента/кВт/ч, или был на 7,2% выше, а по городам Эстонии – 8,3 цента/кВт/ч, или на 20% выше.
Среди столиц стран Балтии самая низкая средняя цена на теплоэнергию в этом отопительном сезоне была в Вильнюсе – 7,3 цента/кВт/ч, в Риге средняя сезонная цена составила 7,5 цента/кВт/ч, а в Таллинне – 7,7 цента/кВт/ч.
Напомним, что некоторые крупные города страны объявляют об окончании отопительного сезона на этой неделе.
Во вторник отопление будет отключено в многоквартирных домах Каунаса, за исключением дошкольных и общеобразовательных, а также медицинских учреждений. В свою очередь, Вильнюс и Клайпеда завершат отопительный сезон в среду.
Шяуляйское самоуправление еще не приняло решение об окончании отопительного сезона.