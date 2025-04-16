ЛАЭ: в этом отопительном сезоне за теплоэнергию больше всего платили жители Каунаса

По данным агентства, в начале отопительного сезона в Литве в октябре 2024 г. средняя цена на тепловую энергию по всей стране составляла 6,46 цента/кВт/ч, а в конце сезона, в апреле этого года, средняя цена достигла 6,76 цента/кВт/ч, или была на 4,6% выше.

Самая высокая средняя цена на теплоэнергию в стране в этом сезоне была в феврале этого года – 8,02 цента/кВт/ч, или на 24% выше, чем в начале этого отопительного сезона.

По данным агентства, при оценке средних цен в городах в этот отопительный сезон самая низкая цена на тепло была в Шяуляй – 6,44 цента/кВт/ч и в Клайпеде – 6,51 цента/кВт/ч.