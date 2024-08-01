ЛАЭ: топливо в Литве дешевеет вторую неделю подряд

В настоящее время средняя цена на дизельное топливо в Польше составляет 1,51 евро/л, что на 0,07 евро/л дороже, чем в Литве. В Эстонии и Латвии средние цены на дизельное топливо составляют 1,57 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.

Средняя цена на дизельное топливо за неделю упала на 0,4-1,3 проц. во всех сравниваемых странах – в странах Балтии , Польше и Германии.

За неделю средние цены на бензин в сравниваемых странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,3-1,2 проц. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,51 евро/л. Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,72 евро/л и 1,66 евро/л соответственно.

По подсчетам ЛАЭ, с середины июля средняя цена на бензин в стране упала на 1,2 проц., а дизельного топлива – на 1,3 проц. По состоянию на 29 июля, средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,44 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,48 евро/л.

Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах на 0,4-1,4 проц. выше, чем год назад, за исключением Литвы и Германии, где средние цены были соответственно на 2,1 проц. и 5,5 проц. ниже, чем двенадцать месяцев назад.

Средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах сейчас на 1,6-4,7 проц. выше прошлогодних, за исключением Германии, где средняя цена была на 5,4 проц. ниже, чем 12 месяцев назад.

В странах ЕС цены на топливо падают вторую неделю подряд: дизельное топливо подешевело на 0,5 проц., бензин – на 0,3 проц. По сравнению со средними ценами на топливо в странах ЕС, средняя стоимость бензина в Литве ниже на 14,3 проц., а дизельного топлива – на 10,3 проц.