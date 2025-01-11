ЛАЭ: после повышения акцизов – цены на топливо аналогичны прошлогодним февральским

Несмотря на то, что топливо в стране подорожало из-за повышения акцизов, бензин в Литве по-прежнему самый дешевый среди стран Балтии, а дизельное топливо на данный момент дешевле только в Эстонии, отмечает ЛАЭ.
„Впервые с июля 2024 года топливо в Польше дешевле, чем в Литве. Бензин сейчас в Польше стоит на 0,03 евро/л дешевле, а средняя цена на дизельное топливо на 0,12 евро/л ниже, чем в среднем на заправках Литвы“, – говорится в сообщении агентства.
По данным ЛАЭ, с начала января акциз на бензин был повышен на 0,047 евро/л до 0,513 евро/л, а акциз на дизельное топливо был повышен с 0,1096 евро/л до 0,5196 евро/л. Отмечается, что среди стран Балтии самые высокие акцизы на бензин действуют в Эстонии (0,563 евро/л), а на дизельное топливо – в Литве (0,5196 евро/л).
„Согласно еженедельному бюллетеню Еврокомиссии по нефтепродуктам, налогообложение бензина (акциз и другие налоги), без учета НДС, было повышено в Литве, Латвии и Германии – на 0,023–0,047 евро/л, а налогообложение дизельного топлива также было повышено в Литве, Латвии и Германии – на 0,025–0,11 евро/л“, – сообщает агентство.
В понедельник средняя стоимость бензина в Литве составила 1,47 евро/л, а средняя стоимость дизельного топлива – 1,59 евро/л. Для сравнения, 30 декабря средняя стоимость бензина на заправках Литвы составляла 1,40 евро/л, а средняя стоимость дизельного топлива – 1,44 евро/л. Разница между ценами на дизтопливо и бензин в течение всего декабря составляла около 0,04 евро/л, а в начале января из-за повышения акцизов она выросла до 0,12 евро/л, отмечает агентство.
Несмотря на обусловленное акцизами подорожание топлива в Литве, ЛАЭ подчеркивает, что на сегодняшний день бензин стоит дешевле, чем в феврале–августе 2024 года, а стоимость дизельного топлива сейчас ниже, чем в феврале 2024 года.
Сообщается, что средние цены на бензин в странах Балтии и соседних странах за неделю выросли на 0,5–5,2%. По данным ЛАЭ, средняя цена на бензин в Польше на данный момент составляет 1,44 евро/л, а в Эстонии и Латвии – 1,64 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.
За месяц, по сравнению с декабрьскими ценами, бензин во всех сравниваемых странах, кроме Польши, подорожал на 1,1–6,4%. За год стоимость бензина в Эстонии, Польше и Германии снизилась на 0,3–1,1%, а в Литве и Латвии она выросла соответственно на 2,3% и 3,3%, сообщает агентство.
Между тем, средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю выросли на 0,5–10,3%. В Польше средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,47 евро/л, а в Эстонии и Латвии – 1,55 евро/л и 1,60 евро/л соответственно. За месяц, по данным ЛАЭ, цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах выросли на 0,5–11,7%. За год цены на дизельное топливо в Эстонии, Польше и Германии снизились на 0,8–3,2%, а в Литве и Латвии они выросли соответственно на 1% и 5%.