ЛАЭ: после повышения акцизов – цены на топливо аналогичны прошлогодним февральским

Между тем, средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю выросли на 0,5–10,3%. В Польше средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,47 евро/л, а в Эстонии и Латвии – 1,55 евро/л и 1,60 евро/л соответственно. За месяц, по данным ЛАЭ, цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах выросли на 0,5–11,7%. За год цены на дизельное топливо в Эстонии, Польше и Германии снизились на 0,8–3,2%, а в Литве и Латвии они выросли соответственно на 1% и 5%.