ЛАЭ: на минувшей неделе выросли тарифы на электроэнергию в фиксированных тарифных планах

По данным ЛАЭ, средняя стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в нефиксированных тарифных планах (однотарифная система учета энергии, рассчитанная по средней литовской цене на бирже Nord Pool на прошлой неделе) на минувшей неделе составила 0,203 евро/кВт/ч и была на 23% ниже, чем на позапрошлой неделе, когда она составляла 0,265 евро/кВт/ч. Между тем, средняя стоимость в нефиксированных тарифных планах, рассчитанная по биржевой цене, действовавшей с 1 по 25 марта, составляет 0,227 евро/кВт/ч, что на 27% ниже средней февральской стоимости, которая составляла 0,313 евро/кВт/ч.