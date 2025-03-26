ЛАЭ: на минувшей неделе выросли тарифы на электроэнергию в фиксированных тарифных планах

По оценкам, с 1 по 25 марта средняя оптовая стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool составила 0,081 евро/кВт/ч, что на 9% ниже январской среднемесячной стоимости и на 47% ниже средней февральской стоимости.
По данным ЛАЭ, на прошлой неделе страна произвела всю электроэнергию, необходимую для потребления, а в воскресенье, 23 марта, излишки электроэнергии из Литвы впервые были экспортированы по всем направлениям – в Польшу, Латвию и Швецию.
Сообщается, что за неделю один поставщик снизил тарифы в 12-месячных фиксированных тарифных планах, предлагаемых в Литве, один поставщик их повысил, а третий поставщик оставил без изменений. В 24-месячных фиксированных тарифных планах два поставщика оставили тарифы без изменений, а один поставщик их повысил.
Как сообщает агентство, средние тарифы в предлагаемых 12-месячных тарифных планах выросли с 0,240 евро/кВт/ч до 0,243 евро/кВт/ч (однотарифная система учета энергии) и с 0,230 евро/кВт/ч до 0,233 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета энергии). В предлагаемых 24-месячных тарифных планах средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии выросла на 0,1% и составила 0,246 евро/кВт/ч (однотарифная система учета энергии) и 0,236 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета энергии).
В настоящее время 7-месячный и 16-месячный сроки фиксации тарифов на электроэнергию предлагает один поставщик, планы с 6-месячным сроком фиксации тарифов – два поставщика, а 12-месячный и 24-месячный сроки фиксации тарифов предлагают три поставщика.
По данным ЛАЭ, средняя стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в нефиксированных тарифных планах (однотарифная система учета энергии, рассчитанная по средней литовской цене на бирже Nord Pool на прошлой неделе) на минувшей неделе составила 0,203 евро/кВт/ч и была на 23% ниже, чем на позапрошлой неделе, когда она составляла 0,265 евро/кВт/ч. Между тем, средняя стоимость в нефиксированных тарифных планах, рассчитанная по биржевой цене, действовавшей с 1 по 25 марта, составляет 0,227 евро/кВт/ч, что на 27% ниже средней февральской стоимости, которая составляла 0,313 евро/кВт/ч.