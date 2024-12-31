ЛАЭ: на минувшей неделе два поставщика повысили фиксированные тарифы

По данным агентства, два поставщика повысили тарифы на 0,4–5%, а один поставщик снизил их на 0,1–2,5%.
В предлагаемых 12-месячных тарифных планах средние тарифы за неделю выросли с 0,240 евро/кВт/ч до 0,243 евро/кВт/ч (однотарифная система учета электроэнергии) и с 0,229 евро/кВт/ч до 0,232 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета электроэнергии).
В предлагаемых 24-месячных тарифных планах средняя стоимость 1 кВт/ч за неделю выросла с 0,244 евро/кВт/ч до 0,245 евро/кВт/ч (однотарифная система учета электроэнергии) и с 0,233 евро/кВтч до 0,234 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета электроэнергии).
На сегодняшний день фиксацию цен на электроэнергию сроком на 7 месяцев, 8 месяцев, 10 месяцев и 19 месяцев предлагают по одному поставщику, а планы с фиксацией цены на 12 месяцев и 24 месяца – три поставщика.
ЛАЭ отмечает, что с Нового года стоимость общественного электроснабжения (план „Стандартный“) составит 0,205 евро/кВт/ч (однотарифная система учета), а также 0,233 евро/кВт/ч и 0,139 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета).
В январе 2025 года стоимость гарантийного электроснабжения (план „Стандартный“) составит 0,226 евро/кВт/ч (однотарифная система учета), а также 0,242 евро/кВт/ч и 0,188 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета). По сравнению с декабрем изменение стоимости гарантийного электроснабжения составляет менее 1%.