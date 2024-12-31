ЛАЭ: на минувшей неделе два поставщика повысили фиксированные тарифы

По данным агентства, два поставщика повысили тарифы на 0,4–5%, а один поставщик снизил их на 0,1–2,5%.

В предлагаемых 12-месячных тарифных планах средние тарифы за неделю выросли с 0,240 евро/кВт/ч до 0,243 евро/кВт/ч (однотарифная система учета электроэнергии) и с 0,229 евро/кВт/ч до 0,232 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета электроэнергии).

В предлагаемых 24-месячных тарифных планах средняя стоимость 1 кВт/ч за неделю выросла с 0,244 евро/кВт/ч до 0,245 евро/кВт/ч (однотарифная система учета электроэнергии) и с 0,233 евро/кВтч до 0,234 евро/кВт/ч (двухтарифная система учета электроэнергии).