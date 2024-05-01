ЛАЭ: на бирже Nord Pool зафиксирована самая низкая среднемесячная цену на электроэнергию с июня 2021 года

По данным ЛАЭ, за одну неделю два независимых поставщика снизили ставки по 12-месячным планам с фиксированной ценой на 0,8-2,8%, а один поставщик увеличил их до 1%. Два поставщика снизили ставки по 24-месячным планам с фиксированной ценой на 0,4-2,1%, а один поставщик повысил ставки на 1,1-1,4%.
Средняя цена за 1 кВт/ч по 24-месячным планам с фиксированной ценой, предлагаемым независимыми поставщиками, за неделю не изменилась – она составляла 0,242 евро/кВт/ч (две зоны, ночная и дневная) и 0,252 евро/кВт/ч (одна зона).
Тарифы по 12-месячным и 24-месячным планам с фиксированной ценой в настоящее время составляют 0,18-0,30 евро/кВт/ч (две зоны) и 0,24-0,27 евро/кВт/ч (одна зона).
В настоящее время два поставщика предлагают 6-месячные периоды фиксации цен, по одному поставщику предлагают 3-месячный и 7-месячный периоды фиксации цен на электроэнергию, а три поставщика предлагают планы с 12-месячными и 24-месячными фиксированными ценами.
ЛАЭ напоминает, что с начала апреля этого года цена общественного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,214 евро/кВт/ч (одна зона), а также 0,245 евро/кВт/ч и 0,148 евро/кВт/ч (две зоны).
В мае цена гарантированного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,185 евро/кВт/ч (одна зона), а также 0,201 евро/кВт/ч и 0,150 евро/кВт/ч (две зоны). Эти гарантированные цены поставок на 5-7% ниже мартовских цен.