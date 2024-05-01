2024.05.01 07:16

ЛАЭ: на бирже Nord Pool зафиксирована самая низкая среднемесячная цену на электроэнергию с июня 2021 года

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektra
Elektra
ФОТО: Shutterstock
В апреле средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составляла 0,060 цента за киловатт-час (кВт/ч) без НДС, что на 12% ниже средней цены в марте, которая составляла 0,068 евро/кВт/ч без НДС. Хотя цены на электроэнергию на бирже во второй половине апреля выросли, средняя цена в этом месяце является самой низкой с июня 2021 года, сообщает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ).

По данным ЛАЭ, за одну неделю два независимых поставщика снизили ставки по 12-месячным планам с фиксированной ценой на 0,8-2,8%, а один поставщик увеличил их до 1%. Два поставщика снизили ставки по 24-месячным планам с фиксированной ценой на 0,4-2,1%, а один поставщик повысил ставки на 1,1-1,4%.

Средняя цена за 1 кВт/ч по 24-месячным планам с фиксированной ценой, предлагаемым независимыми поставщиками, за неделю не изменилась – она ​​составляла 0,242 евро/кВт/ч (две зоны, ночная и дневная) и 0,252 евро/кВт/ч (одна зона).

Тарифы по 12-месячным и 24-месячным планам с фиксированной ценой в настоящее время составляют 0,18-0,30 евро/кВт/ч (две зоны) и 0,24-0,27 евро/кВт/ч (одна зона).

В настоящее время два поставщика предлагают 6-месячные периоды фиксации цен, по одному поставщику предлагают 3-месячный и 7-месячный периоды фиксации цен на электроэнергию, а три поставщика предлагают планы с 12-месячными и 24-месячными фиксированными ценами.

ЛАЭ напоминает, что с начала апреля этого года цена общественного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,214 евро/кВт/ч (одна зона), а также 0,245 евро/кВт/ч и 0,148 евро/кВт/ч (две зоны).

В мае цена гарантированного снабжения (план "Стандартный") составляет 0,185 евро/кВт/ч (одна зона), а также 0,201 евро/кВт/ч и 0,150 евро/кВт/ч (две зоны). Эти гарантированные цены поставок на 5-7% ниже мартовских цен.

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