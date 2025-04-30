Квартиру вильнюсцев „оккупировала“ неплатежеспособная квартиросъемщица: выселить не получается

„Мы оплачиваем кредит, коммунальные расходы. Перед тем, как сдать квартиру кому-то тщательно изучите будущих жильцов, иначе может случиться нечто подобное“, – предупредил он.

Он прибавил, что по закону, они не могут ни отключить электричество, ни поменять замки, а дело в суде может рассматриваться долго.

„С тех пор нам не платят ни арендную плату, ни за коммунальные услуги, квартиросъемщица не общается с нами и не съезжает. Мы обратились в суд, суд еще рассматривает дело, выселить женщину мы не можем. Так и живем“, – писал мужчина.

В ноябре прошлого года они с супругой сдали в аренду квартиру в Вильнюсе, на ул. Ринктинес.

Гядас поделился с Delfi информацией от другой женщины, которая сдавала квартиру той же квартиросъемщице. Женщина так и не вернула 2500 евро.

Супруга Гядаса Юстина сказала Delfi, что договор был подписан в ноябре, квартиросъемщица заплатила депозит и аренду за месяц вперед. В квартире женщина живет с ребенком.

„Она заплатила депозит и сказала, что ей надо как можно быстрее заселиться. Депозит внесла частями. Заплатила и аренду за месяц вперед, но у меня возникли подозрения, что что-то тут не так. Другой человек в декабре перевел за нее еще 160 евро, на этом все переводы закончились“, – сказала Delfi Юстина.