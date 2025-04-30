Квартиру вильнюсцев „оккупировала“ неплатежеспособная квартиросъемщица: выселить не получается

Вильнюсец Гядас 29 апреля на своей странице на Facebook рассказал неприятную историю.
В ноябре прошлого года они с супругой сдали в аренду квартиру в Вильнюсе, на ул. Ринктинес.
„С тех пор нам не платят ни арендную плату, ни за коммунальные услуги, квартиросъемщица не общается с нами и не съезжает. Мы обратились в суд, суд еще рассматривает дело, выселить женщину мы не можем. Так и живем“, – писал мужчина.
Он прибавил, что по закону, они не могут ни отключить электричество, ни поменять замки, а дело в суде может рассматриваться долго.
„Мы оплачиваем кредит, коммунальные расходы. Перед тем, как сдать квартиру кому-то тщательно изучите будущих жильцов, иначе может случиться нечто подобное“, – предупредил он.
Гядас поделился с Delfi информацией от другой женщины, которая сдавала квартиру той же квартиросъемщице. Женщина так и не вернула 2500 евро.
Супруга Гядаса Юстина сказала Delfi, что договор был подписан в ноябре, квартиросъемщица заплатила депозит и аренду за месяц вперед. В квартире женщина живет с ребенком.
„Она заплатила депозит и сказала, что ей надо как можно быстрее заселиться. Депозит внесла частями. Заплатила и аренду за месяц вперед, но у меня возникли подозрения, что что-то тут не так. Другой человек в декабре перевел за нее еще 160 евро, на этом все переводы закончились“, – сказала Delfi Юстина.
Она не сказала, сколько им должна квартиросъемщица, но заметила, что сумма „немаленькая“, квартира почти в центре и большая.
„Ее аренда стоит выше средней в Вильнюсе“, – продолжила Юстина.
Общение с квартиросъемщицей проходит нелегко. Сначала она обещала все заплатить, потом перестала отвечать на звонки.
„Только вчера она мне позвонила, мы долго говорили, она сказала, что после появления нашей информации в социальной сети ей стали звонить незнакомые люди. Я спросила, разве мы что-то не так написали, она подтвердила, что все так“, – рассказала Юстина.
Delfi связаться с квартиросъемщицей не удалось.
Delfi интересовался у юристов, что делать в такой ситуации.
Адвокат Лорета Селилёне сказала Delfi, что в Гражданском кодексе указано, что если квартиросъемщик не выполняет свои обязательства, расторгнуть договор можно только если неплатеж длится 3 месяца и больше.
„Также указано, что договор можно расторгнуть и квартиросъемщика выселить только в судебном порядке. Это значит, что хозяин жилья не может расторгнуть договор в одностороннем порядке, он должен обращаться в суд“, – заметила адвокат.
Выселение без решения суда может расцениваться как самоуправство, за это грозит уголовная ответственность. Кроме того, квартиросъемщик может требовать возмещения ущерба.
Адвокат Каролис Ругис заметил, что такие отношения регулирует как закон, так и заключенный между сторонами договор.
„Надо смотреть договор, но если есть существенные нарушения, а неуплата денег может рассматриваться как существенное нарушение, то надо дать срок на исправление ситуации: предупредить, информировать, сообщить. Если квартиросъемщик не выполняет свои обязательства и после этого, обращаться в суд“, – сказал Ругис.
Информировать квартиросъемщика надо только письменно, чтобы доказать в суде наличие спора.
„Можно послать и по эл. почте, смс-сообщение или регистрированное письмо. В договоре должен быть указан канал связи. Можно передать сообщение и через коллектора, если квартиросъемщик его не принимает, это расценивается как отказ от сотрудничества“, – сказал адвокат.
С квартиросъемщика можно взыскать как неуплаченные налоги, так и расходы на судебные издержки и пеню. Ругис заметил, что некоторые арендодатели отключают электричество, воду, предпринимают еще что-то, но этого делать нельзя.
„Свои права надо отстаивать законными способами. Неприятно, ты чувствуешь обман, у тебя появились дополнительные расходы, но ты должен действовать по закону. Иначе тебя могут судить за самоуправство“, – сказал адвокат.
Он заметил, что если у квартиросъемщика есть дети, суд обязан учитывать и их интересы, дети не могут оставаться без крова.
„Но если у тебя есть дети, это не значит, что ты можешь заплатить за месяц и потом бесплатно жить, сколько пожелаешь. Если бы это было так, то многие пользовались бы этим“, – сказал Ругис.
Он заметил, что договор лучше оформлять на бумаге, если он заключен на словах, доказать что-то будет сложнее.
Брокер Йовита Алексеюнене советует проверять платежеспособность потенциального квартиросъемщика, попросить справку о работе.
„Также просите рекомендации прежних хозяев. Чем больше депозит, тем лучше защита от таких случаев. В договор надо включить штрафы за опоздание.
Я всегда говорю: если квартиросъемщик опаздывает с платой и такое поведение повторяется, лучше ищите другого. Многие литовцы боятся отказать человеку в услуге, но потом страдают именно хозяева“, – сказала она.