Курсирующий в Вильнюсе самоходный автобус снова вышел из строя

„Сейчас нюансы назвать не сможем – с самоходным автобусом работают специалисты, как только будут новости, поделимся ими в социальных сетях JUDU“, – сказал представитель компании Элонас Шапарнис.

Итак, временно самоходный автобус на улицы Ужуписа выезжать не будет, когда ситуация изменится, пока неясно.

Напомним, что самоходный автобус курсирует в Ужуписе по рабочим дням с 7 до 19 ч. Продолжительность кругового маршрута 50 минут. Самоходный автобус электрический, поэтому есть интервалы, в которые он не курсирует. Автобус останавливается на 13 остановках: две из них постоянные, 11 - временные. Проезд на этом автобусе бесплатный.