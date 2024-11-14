2024.11.14 11:57

Курсирующий в Вильнюсе самоходный автобус снова вышел из строя

 
ru.DELFI.lt
Autonominis autobusiukas Vilniuje.
Autonominis autobusiukas Vilniuje.
ФОТО: Delfi stop kadras

Самоходный автобус снова сломался, поэтому не будет курсировать – в среду об этом информировала муниципальная компания JUDU (МК „Услуги сообщения“). Компания указала, что рейсы отменяются по техническим причинам, но точнее их назвать не смогла, сообщает портал madeinvilnius.lt.

„Сейчас нюансы назвать не сможем – с самоходным автобусом работают специалисты, как только будут новости, поделимся ими в социальных сетях JUDU“, – сказал представитель компании Элонас Шапарнис.

Итак, временно самоходный автобус на улицы Ужуписа выезжать не будет, когда ситуация изменится, пока неясно.

Напомним, что самоходный автобус курсирует в Ужуписе по рабочим дням с 7 до 19 ч. Продолжительность кругового маршрута 50 минут. Самоходный автобус электрический, поэтому есть интервалы, в которые он не курсирует. Автобус останавливается на 13 остановках: две из них постоянные, 11 - временные. Проезд на этом автобусе бесплатный.

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