Курьез – самолет опоздал с вылетом в Вильнюс, поскольку пилот не нашел свое удостоверение личности

Эта история произошла в минувшее воскресенье. Александрас должен был лететь на рейсе Ryanair. По словам пассажира, их вовремя посадили в самолет, который должен был вылететь в 19:05 ч.

"Мы стояли минут 20, когда нам сообщили, что пилот потерял удостоверение личности, поэтому самолет не может вылететь. Пассажиров попросили посмотреть, на их местах и на полу, нет ли где этого документа. Никто не нашел. Пришли другие работники, о чем-то говорили. В результате мы ждали 40 минут", – рассказал пассажир.

По словам Александраса, в самолете было около 200 пассажиров, многие возмущались, что им приходится ждать.

"Экипаж приносил извинения. Ситуация странная и смешная. Интересно, почему самолет не выпустили из-за какого-то документа", – вопрошал мужчина.

Представитель Нюрнбергского аэропорта Ян Байнссен заметил, что не может комментировать такую информацию.