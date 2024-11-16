2024.11.16 07:00

Куплено в Литве, а на этикетке – Москва: компания информировала, что это старая информация

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Vartotojas pasipiktino ant parduotuvėje „Regatta Great Outdoors“ įsigytų drabužių pamatytomis rusiškomis etiketėmis
Vartotojas pasipiktino ant parduotuvėje „Regatta Great Outdoors“ įsigytų drabužių pamatytomis rusiškomis etiketėmis
ФОТО: Shutterstock ir skaitytojo nuotr.

В Украине продолжается война, поэтому жители чувствительно реагируют на российские этикетки и записи, особенно, если они встречаются на прилавках магазинов в Литве. Вильнюсец Дарюс дома обнаружил, что на купленных им товарах указано, что одежда импортирована из России. Компания указала, что этикетка старая.

Дарюс (настоящее имя редакции известно) в магазине Regatta Great Outdoors в аутлете Outlet Park побывал в начале октября этого года. Дома ом внимательно изучил этикетку и возмутился: на джемпере и футболке были этикетки на русском языке. На этикетках указано, что товары импортированы компанией Regatta Rus (Москва).

„Что касается качества - никаких претензий, но странно, когда говорят, что с Россией торговых отношений нет, а на этикетках указано – Москва. И прежде мне неприятно было видеть такие надписи на этикетках, но сейчас удивляют еще больше“, – сказал Дарюс Delfi.

Vartotojas pasipiktino ant parduotuvėje „Regatta Great Outdoors“ įsigytų drabužių pamatytomis rusiškomis etiketėmis

Delfi попросил представителя компании объяснить, какие у них связи с Россией, и откуда такая информация на этикетках.

Пресс-секретарь компании Regatta Ltd Элис Нил заметила, что компания не получает товары из России с февраля 2022 года, с момента начала войны в Украине.

„Мы немедленно предприняли меры, чтобы остановить все торговые операции в России, начали процесс закрытия нашей компании в России. Можем подтвердить, что наша компания в России ликвидирована, а Regata Ltd. не торгует в России“, – сказала Нил.

По ее словам, на этикетке упоминается закрытый их филиал в России. „Regatta Ltd. не производила товары в России, этикетка появилась только из-за распоряжения российского правительства. Все наши товары, включая продаваемые в Центральной и Восточной Европе, производят в Азии и оттуда экспортируются. Мы распорядились, чтобы наши производители больше не использовали старые этикетки“, – сказала Нил.

Vartotojas pasipiktino ant parduotuvėje „Regatta Great Outdoors“ įsigytų drabužių pamatytomis rusiškomis etiketėmis

Regatta Great Outdoors - основанная в Великобритании компания, действующая с 1981 года. Ее офис находится в Манчестере.

Компания торгует одеждой.

На сайте компании сообщается, что во всем мире у нее есть больше 120 магазинов в 55 странах.

В Литве есть 8 магазинов Regatta Great Outdoors: в клайпедских ТЦ Akropolis и Big, шяуляйском Akropolis, столичных ТЦ Vilniaus Outlet и Outlet Parkas, каунасских ТЦ Mega и Savas, паневежском ТЦ Molas.

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