Куплено в Литве, а на этикетке – Москва: компания информировала, что это старая информация

Дарюс (настоящее имя редакции известно) в магазине Regatta Great Outdoors в аутлете Outlet Park побывал в начале октября этого года. Дома ом внимательно изучил этикетку и возмутился: на джемпере и футболке были этикетки на русском языке. На этикетках указано, что товары импортированы компанией Regatta Rus (Москва).
„Что касается качества - никаких претензий, но странно, когда говорят, что с Россией торговых отношений нет, а на этикетках указано – Москва. И прежде мне неприятно было видеть такие надписи на этикетках, но сейчас удивляют еще больше“, – сказал Дарюс Delfi.
Delfi попросил представителя компании объяснить, какие у них связи с Россией, и откуда такая информация на этикетках.
Пресс-секретарь компании Regatta Ltd Элис Нил заметила, что компания не получает товары из России с февраля 2022 года, с момента начала войны в Украине.
„Мы немедленно предприняли меры, чтобы остановить все торговые операции в России, начали процесс закрытия нашей компании в России. Можем подтвердить, что наша компания в России ликвидирована, а Regata Ltd. не торгует в России“, – сказала Нил.
По ее словам, на этикетке упоминается закрытый их филиал в России. „Regatta Ltd. не производила товары в России, этикетка появилась только из-за распоряжения российского правительства. Все наши товары, включая продаваемые в Центральной и Восточной Европе, производят в Азии и оттуда экспортируются. Мы распорядились, чтобы наши производители больше не использовали старые этикетки“, – сказала Нил.
Regatta Great Outdoors - основанная в Великобритании компания, действующая с 1981 года. Ее офис находится в Манчестере.
Компания торгует одеждой.
На сайте компании сообщается, что во всем мире у нее есть больше 120 магазинов в 55 странах.
В Литве есть 8 магазинов Regatta Great Outdoors: в клайпедских ТЦ Akropolis и Big, шяуляйском Akropolis, столичных ТЦ Vilniaus Outlet и Outlet Parkas, каунасских ТЦ Mega и Savas, паневежском ТЦ Molas.