Куплено в Литве, а на этикетке – Москва: компания информировала, что это старая информация

Дарюс (настоящее имя редакции известно) в магазине Regatta Great Outdoors в аутлете Outlet Park побывал в начале октября этого года. Дома ом внимательно изучил этикетку и возмутился: на джемпере и футболке были этикетки на русском языке. На этикетках указано, что товары импортированы компанией Regatta Rus (Москва).

„Что касается качества - никаких претензий, но странно, когда говорят, что с Россией торговых отношений нет, а на этикетках указано – Москва. И прежде мне неприятно было видеть такие надписи на этикетках, но сейчас удивляют еще больше“, – сказал Дарюс Delfi.

Delfi попросил представителя компании объяснить, какие у них связи с Россией, и откуда такая информация на этикетках.