Крупный фармацевтический производитель в Каунасе увольняет десятки людей – это уже не первый случай

„С 2015 года Santonika взяла на себя производственный бизнес в прошлом значимого участника литовского фармацевтического рынка – акционерного общества Sanitas. История этой компании берет свое начало в 1922 году, когда в Каунасе была основана фармацевтическая лаборатория Sanitas, производившая косметику“, говорят в компании.

В прошлом году количество сотрудников также сократилось

В сентябре 2023 года стало известно, что Santonika предупредила об увольнении 32 сотрудника. Глава Santonika Роландас Кишкис рассказал тогда агентству ELTA, что один отдел компании ликвидируется. „Характер работы изменится, одного отдела не будет“, - сказал он, но отказался объяснить причины такого решения. В отчетах, поступивших в Центр регистров отмечается, что „в конце 2023 года в связи с изменением требований Еврокомиссии к производству стерильных лекарств, которым не соответствует оборудование компании, цех стерильных лекарств был закрыт“. При этом указывается, что из-за закрытия цеха на тот момент уменьшилась и численность сотрудников.