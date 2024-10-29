Крупный фармацевтический производитель в Каунасе увольняет десятки людей – это уже не первый случай

Масштабы производства сократились
„Santonika направила в Службу занятости уведомление о том, что планирует уволить 28 сотрудников. Были предупреждены специалисты по рекламе, маркетингу и продажам (4), медико-биологические специалисты (3), упаковщики (вручную) (3) и т.д.“, - прокомментировала новостному порталу Delfi пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене.
Причины увольнения – статья 1ч.1п. ст.57 Трудового кодекса, то есть увольнение по инициативе работодателя без вины работника. „Также указано, что причиной увольнения сотрудников является значительное снижение объемов производства лекарственных средств. В компании работают 70 сотрудников“, - сообщает Служба занятости.
Santonika (прежнее название Sanitas) пишет на своем сайте, что это одна из крупнейших фармацевтических компаний Литвы, занимающаяся производством нестерильных гомеопатических препаратов (таблеток) и активных веществ, используемых при их производстве.
„С 2015 года Santonika взяла на себя производственный бизнес в прошлом значимого участника литовского фармацевтического рынка – акционерного общества Sanitas. История этой компании берет свое начало в 1922 году, когда в Каунасе была основана фармацевтическая лаборатория Sanitas, производившая косметику“, говорят в компании.
В прошлом году количество сотрудников также сократилось
В сентябре 2023 года стало известно, что Santonika предупредила об увольнении 32 сотрудника. Глава Santonika Роландас Кишкис рассказал тогда агентству ELTA, что один отдел компании ликвидируется. „Характер работы изменится, одного отдела не будет“, - сказал он, но отказался объяснить причины такого решения. В отчетах, поступивших в Центр регистров отмечается, что „в конце 2023 года в связи с изменением требований Еврокомиссии к производству стерильных лекарств, которым не соответствует оборудование компании, цех стерильных лекарств был закрыт“. При этом указывается, что из-за закрытия цеха на тот момент уменьшилась и численность сотрудников.
Фактически Содра сообщает, что до осени 2023 года в Santonika работало более 100 человек, затем их число сократилось до 83, а еще позже - до нынешних 70.
В информации, поданной в Центр регистров указывается, что акционером компании является компания Mapix, зарегистрированная в Люксембурге.