Крупнейшие литовские торговые компании в этом году заплатили более 2 млрд евро налогов

50 крупнейших оптовых компаний уже перечислили на счет Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 987 млн евро налогов, что на 2,9 проц. больше, чем в прошлом году.
Лидером в этой категории является производитель табачных изделий Philip Morris Baltic, уже уплативший в этом году 194,1 млн евро налогов, и компания логистических услуг Sanitex, налоги которой составляют 175,7 млн евро.
Доля налогов, уплаченных 50 крупнейшими розничными компаниями, еще выше – 1,13 млрд евро, или на 8,7 проц. больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Лидерами являются сеть автозаправочных станций Circle K Lietuva, взносы которой в ГНИ в этом году составляют 210,8 млн евро, и торговая сеть Maxima, взносы которой составляют 137,6 млн евро.