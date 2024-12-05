2024.12.05 11:36

Крупнейшие литовские торговые компании в этом году заплатили более 2 млрд евро налогов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Darbas - 862
Darbas - 862
ФОТО: Shutterstock

Крупные литовские оптовые и розничные компании уже заплатили государству около 2,1 млрд евро налогов за первые три квартала этого года, сообщает Verslo žinios. Большую часть взносов перечислили компании с большой корзиной акцизных товаров.

50 крупнейших оптовых компаний уже перечислили на счет Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 987 млн евро налогов, что на 2,9 проц. больше, чем в прошлом году.

Лидером в этой категории является производитель табачных изделий Philip Morris Baltic, уже уплативший в этом году 194,1 млн евро налогов, и компания логистических услуг Sanitex, налоги которой составляют 175,7 млн евро.

Доля налогов, уплаченных 50 крупнейшими розничными компаниями, еще выше – 1,13 млрд евро, или на 8,7 проц. больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерами являются сеть автозаправочных станций Circle K Lietuva, взносы которой в ГНИ в этом году составляют 210,8 млн евро, и торговая сеть Maxima, взносы которой составляют 137,6 млн евро.

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