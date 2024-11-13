Крейвис: ирландский разработчик проектов зеленого водорода N1 Capital рассматривает возможность инвестирования в Литву

„Сегодня я встретился с представителями N1 Capital. Компания рассматривает возможность инвестирования в проекты зеленого водорода в Литве – строительство электролизных мощностей до 500 МВт (мегаватт – ELTA)“, сообщил во вторник на своей странице в Facebook Крейвис.
По его словам, компания разрабатывает ряд аналогичных проектов в Германии, Словакии и других странах Европы.
„Я представил планируемые меры финансирования, а также стремление установить динамические тарифы для всех крупных гибких потребителей электроэнергии. Это должно стимулировать инвестиции в проекты зеленого водорода в Литве и создать конкурентные условия в нашей стране“, - подчеркнул Крейвис.
N1 Capital позиционирует себя как компания возобновляемой энергетики, работающая более 20 лет и реализовавшая портфель проектов на сумму более 500 миллионов евро. Как указывается, компания реализует проекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики в Европе, Северной и Южной Америке.
Компания намерена установить электролизные мощности более 3 гигаватт (ГВт) в Восточной Европе и Украине, используя существующую газовую и электроэнергетическую инфраструктуру.
Группа литовских энергетических компаний Ignitis также объявила об инвестициях в добычу зеленого водорода методом электролиза. Группа прогнозирует переход на водород после 2030 года.
Как утверждала заместитель министра энергетики Дайва Гарбаляускайте, Литва могла бы производить все необходимое количество зеленого водорода самостоятельно до 2050 года, а также экспортировать его. По оценкам, за этот период водородный сектор может привлечь инвестиции на общую сумму около 14,4 млрд евро.
Зеленый водород выступает энергоносителем, может помочь интегрировать нестабильные возобновляемые источники энергии в электросети страны, „переносить“ электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями, изо дня в ночь и из лета в зиму.