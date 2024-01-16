Кредиты в Литве дороже, чем в других странах еврозоны

Согласно данным Центробанка Европы (ЦБЕ) за ноябрь 2023 года, переменная процентная ставка в Литве по ипотечным кредитам составляет 5,84% и является самой высокой во всей еврозоне.
Правда, в октябре она была еще выше – 5,88%.
Старший экономист отдела Макропруденциальной политики Центробанка Литвы Рокас Норвилас сказал Delfi, что средний размер процентной ставки в Литве выше, чем в других странах по двум причинам: распространение переменной процентной ставки и высокая концентрация в банковском секторе.
По его словам, в Литве больше 95% кредитов выдают под переменную процентную ставку, которая состоит из банковской маржи и переменной ставки, отражающей стоимость денег на данный момент.
"Переменная норма процентной ставки у нас обычно связана с Euribor (средней процентной ставкой, по которой европейские банки занимают средства друг у друга на межбанковском рынке стран Евросоюза). Именно повышение Euribor привело к повышению нормы процентной ставки как в Литве, так и в других странах еврозоны", – сказал эксперт.
В долгосрочной перспективе размер нормы процентной ставки обусловлен и другими факторами, (...) включая фактор риска.
В Литве чаще всего применяют 6-месячный Euribor, но иногда встречаются договоры с 3 и 12-месячным Euribor, отметил эксперт.
"Так вот, в октябре Euribor вырос до 4,2% и с тех пор уже снизился до 3,6–3,9%. Финансовые рынки в этом году прогнозируют понижение Euribor. Банковская маржа также понемногу уменьшается, сейчас ее медиана составляет 1,7% (пик в 2020 г. был 2,4%)", – сказал Норвилас.
Литовская ассоциация банков (ЛАБ) отмечает, что уровень процентной ставки по кредитам похожий во всех странах Балтии.
"Условия кредитования в нашем регионе диктуют не только решения ЦБЕ, но и настроение инвесторов – геополитическая ситуация обусловила, что страны Балтии сейчас считаются местом повышенного риска", – сказано в комментарии.
По данным ассоциации, судя по статистике, в Литве масштабы кредитования не снижаются.