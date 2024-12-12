2024.12.12 17:33

Кредиты станут дешевле: ЕЦБ снизил процентные ставки

 
rus.DELFI.lv
Europos Centrinis Bankas
Europos Centrinis Bankas
ФОТО: DANIEL ROLAND | AFP / Scanpix

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 12 декабря, принял решение снизить процентные ставки на 0,25 процентного пункта.

На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено снизить ставку по депозитным операциям до 3%. Эта ставка используется Советом ЕЦБ для определения направления своей денежно-кредитной политики.

Ставка по основным операциям рефинансирования снижена до 3,15%, а ставка по кредитам овернайт — до 3,4%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 18 декабря.

Как решение ЕЦБ повлияет на выплаты по кредиту?

Если общая сумма кредита составляет 50 000 евро, а срок кредитования - 20 лет, то ежемесячный платеж составляет 316 евро при текущей процентной ставке 1,8 % и 6-месячной ставке Euribor (2,65 %). Если ставка Euribor снизится на 25 базисных пунктов, ежемесячный платеж составит 309 евро.

Пр тех же условиях и сумме кредита в 100 000 евро ежемесячный платеж составляет 632 евро. Снижение ставки на 25 базисных пунктов приведет к уменьшению ежемесячного платежа до 618 евро.

Предварительные расчеты сделаны исходя из того, что процентная ставка Euribor в договоре заемщика изменяется сейчас, а платеж должен измениться через месяц.

Источник: Luminor

Это уже четвертое снижение ставки в 2024 году на 0,25 процентного пункта. В сумме в этом году общее снижение ставки достигло одного процентного пункта. Рынок уже ожидал снижения ставки, поэтому в последние месяцы ставки Euribor для всех сроков погашения постепенно снижались, и это уже почувствовали некоторые заемщики.

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