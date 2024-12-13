Контроль над платформой Contribee перенимает компания Masiva Group

По ее оценке, фонду и инвесторам, с которыми он тесно сотрудничал, удалось сохранить хладнокровие и найти законное, основанное на ценностях решение проблемы, достигнув на этом пути нескольких важных промежуточных целей.

„Первое и самое важное достижение заключается в том, что в феврале этого года совместными усилиями нам удалось вернуть незаконно присвоенные средства, пожертвованные многими людьми для украинских солдат, которые каждый день рискуют своей жизнью. Кроме того, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, правоведами и аудиторами нам удалось профессионально, конфиденциально решить эту сложнейшую задачу и оградить от суматохи чрезвычайно значимую благотворительную кампанию „Radarom!“, – рассказала В. Тримбель.