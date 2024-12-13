Контроль над платформой Contribee перенимает компания Masiva Group

Общая сумма инвестиций Coinvest Capital, бизнес-ангелов и еще одного венчурного фонда составила 250 тыс. евро, инвесторы вернули все средства, вложенные в данную платформу.
Coinvest Capital, совместно с бизнес-ангелами и еще одним венчурным фондом, вкладывала средства в компанию в два этапа: в феврале 2021 года и в сентябре того же года. Общий объем инвестиций Coinvest Capital достиг почти 120 тыс. евро, а доля прямого владения фонда в платформе составила 10,5 проц.
„Эта сделка является примером того, как подобные проблемы должны решаться на рынке венчурного капитала, следуя обычной международной практике и в соответствии с условиями подписанной сделки и акционерного соглашения“, — отметила глава Coinvest Capital Виктория Тримбель.
По ее оценке, фонду и инвесторам, с которыми он тесно сотрудничал, удалось сохранить хладнокровие и найти законное, основанное на ценностях решение проблемы, достигнув на этом пути нескольких важных промежуточных целей.
„Первое и самое важное достижение заключается в том, что в феврале этого года совместными усилиями нам удалось вернуть незаконно присвоенные средства, пожертвованные многими людьми для украинских солдат, которые каждый день рискуют своей жизнью. Кроме того, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, правоведами и аудиторами нам удалось профессионально, конфиденциально решить эту сложнейшую задачу и оградить от суматохи чрезвычайно значимую благотворительную кампанию „Radarom!“, – рассказала В. Тримбель.
„А сегодня инвесторам, наконец, удалось вернуть весь вложенный капитал, в том числе средства налогоплательщиков Литвы и Европейского союза, составляющие часть нашего и большую часть доверительного капитала другого фонда, путем применения ликвидационной преференции, предусмотренной акционерным соглашением“, — пояснила она.
Ранее у Contribee было 13 акционеров: 31,5 проц. принадлежало бывшему директору Адриюсу Якучёнису, 30,34 проц. – бывшему директору Гедиминасу Раткявичюсу, 16 проц. – Мантасу Михалаускасу, основавшим компанию в 2020 году. Еще 10,5 проц. акций компании принадлежали Antrasis koinvestavimo fondas, остальные акции принадлежали более мелким инвесторам.
По данным Rekvizitai.lt на ноябрь, задолженность Contribee перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) составила 100 тыс. евро, а перед „Содрой“ – 2,2 тыс. евро.