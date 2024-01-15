Кондитерское предприятие в Вильнюсе увольняет всех своих работников

Согласно Реестру юридических лиц, предприятие под управлением Ханки Радзивиловене в настоящее время находится в процессе банкротства.

Выручка Mažoji Ragainė за 2022 г. составила 1,72 млн евро, убыток – 135 тыс. евро.

По данным "Содры" на 11 января, в Mažoji Ragainė работало 32 человека, а задолженность перед бюджетом Государственного фонда социального страхования составила 91 595,21 евро.

"В отношении компании возбуждено дело о банкротстве. На этом основании, когда компания прекращает свою деятельность, работников увольняют. Других факторов нет", – заявил агентству Elta назначенный на предприятие администратор банкротства Ирмантас Малинаускас.

Средняя зарплата, выплаченная работникам компании в ноябре, составила 829,12 евро (около 627 евро "на руки").