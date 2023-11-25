Концерн "MG Grupė" выплатил штраф в размере 1,1 млн евро по делу о политической коррупции

"В четверг в 17 час. суд получил подтверждение того, что "MG Grupė" уплатила денежный штраф", - сообщила Elta в пятницу представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.

Апелляционный суд передал так называемое дело о политической коррупции "MG Baltic" в Вильнюсский окружной суд для исполнения приговора.

Концерн "MG Baltic" (сейчас – "MG Grupė") признан судом виновным во взяточничестве и торговле влиянием. Юридическое лицо было оштрафовано на 1,1 млн. евро.

В среду Апелляционный суд объявил, что меняет решение суда первой инстанции по так называемому делу о политической коррупции "MG Baltic". Раннее оправданные бывший вице-президент концерна "MG Baltic" (ныне "MG Grupė") Раймондас Курлянскис и бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис признаны виновным во взяточничестве, подкупе, торговле влиянием.