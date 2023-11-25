Концерн "MG Grupė" выплатил штраф в размере 1,1 млн евро по делу о политической коррупции

"В четверг в 17 час. суд получил подтверждение того, что "MG Grupė" уплатила денежный штраф", - сообщила Elta в пятницу представитель Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.
Апелляционный суд передал так называемое дело о политической коррупции "MG Baltic" в Вильнюсский окружной суд для исполнения приговора.
Концерн "MG Baltic" (сейчас – "MG Grupė") признан судом виновным во взяточничестве и торговле влиянием. Юридическое лицо было оштрафовано на 1,1 млн. евро.
В среду Апелляционный суд объявил, что меняет решение суда первой инстанции по так называемому делу о политической коррупции "MG Baltic". Раннее оправданные бывший вице-президент концерна "MG Baltic" (ныне "MG Grupė") Раймондас Курлянскис и бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис признаны виновным во взяточничестве, подкупе, торговле влиянием.
Апелляционный суд признал Р. Курлянскиса виновным во взяточничестве и торговле влиянием. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, штрафу в размере 18,8 тыс. евро, а также на 5 лет лишили права занимать руководящие должности в государственном и частном секторах, в предусмотренных Законом об информировании общественности средствах массовой информации.
Фигурирующие в деле ранее оправданные юридические лица по решению Апелляционного суда признаны виновными в совершении преступных деяний. "MG Grupė" была оштрафована на 1,1 млн. евро, Движение либералов – на 376,6 тыс. евро, а Партия труда – на 300 тыс. евро.
Концерн признан виновным в подкупе и торговле влиянием, Движение либералов – во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблении, Партия труда – во взяточничестве и торговле влиянием.
Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Литвы.