Кому выгоднее взять кредит на недвижимость: белорусу, литовцу, латвийцу, эстонцу?

Ежемесячные платежи составят 606 евро (2 107 рублей), а переплаты по процентам за 20 лет — 60 458 евро (210 230 рублей). То есть к концу срока выплат человек заплатит банку саму взятую в долг сумму и еще 71% от нее. В общей сложности пользователь кредита вернет банку 171% от взятого там кредита.

EURIBOR, как и ставка рефинансирования в Беларуси, может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. За все время самым высоким ее показателем было 5,5% годовых.

В латвийском банке SEB процентная ставка, как следует из калькулятора на сайте банка, составляет 5,85%. Но она может меняться, потому что привязана к европейской межбанковской ставке предложения (EURIBOR).

Чтобы приобрести жилье стоимостью 100 тысяч евро (347,7 тысячи рублей по курсу Нацбанка на 7 декабря) в ипотеку в странах Балтии , надо внести своих средств не меньше 15% от его стоимости. Банк может предоставить займ на оставшиеся 85 тысяч евро (295,6 тысячи рублей). Журналисты рассчитали ежемесячные выплаты и переплаты по кредиту в этих странах.

Всего за 20 лет выплаты по ипотеке составят 145 138 евро (более 505 тысяч рублей), в том числе по процентам — 59 392 евро (206,5 тысячи рублей), показывает калькулятор банка. Выходит, что за весь срок пользования кредитом клиент вернет сумму, которую одолжил у банка, плюс почти 70% от нее. Иными словами всего он отдаст банку 170% от первоначально одолженной суммы.

В литовском банке Luminor при такой же сумме ипотеки ежемесячные выплаты составят 602 евро (2 093 рубля). То есть выплаты по такому кредиту отнимают у человека меньше 30% от средней зарплаты по стране.

Каждый месяц по кредиту предстоит платить почти 815 евро (2 833 рубля). Средняя зарплата в Эстонии в сентябре составляла 1868 евро (6495 рублей). То есть ежемесячные выплаты по такому кредиту составляют 43% от среднего заработка по стране.

В Эстонии переплаты по кредиту за 20 лет составят почти 55,5 тысячи евро (почти 193 тысячи рублей). В этом случае за все годы клиент заплатит дополнительные 65% от взятого займа, то есть всего вернет 165% от суммы, взятой в долг.

А что же в Беларуси?

В Беларуси при выдаче кредитов не оперируют такими большими суммами, которые получаются в переводе на белорусские рубли указанных выше размеров кредитов в соседних странах. Поэтому журналисты сделали расчеты по аналогичной сумме кредита, но в нацвалюте — 85 тысяч рублей (24 490 евро) (все-таки цены на недвижимость, к примеру, в Минске в среднем ниже, чем в том же Вильнюсе).

По данным калькулятора на сайте «Беларусбанка», там можно было бы взять кредит на покупку жилья в размере 85 207 рублей (24 549 евро) . Ставка кредита в этом случае составляет 14,4% годовых.

При таких исходных данных каждый месяц надо платить по кредиту 1379 рублей (397 евро). Для сравнения средняя зарплата в РБ составляет 1 971,2 рубля (567,8 евро). То есть ежемесячные выплаты банку будут почти 70% от среднего заработка.