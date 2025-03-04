Компромисс в связи с ценами на проезд в Вильнюсе: не останется билетов одного вида

В соответствии с новой моделью, упразднят 30-минутный билет, самым дешевым будет билет за 1,25 евро (сейчас 60-минутный билет стоит 0,90 евро). Месячный билет подорожает с 29 до 38 евро, а годовой с 310 до 405 евро.

Литовская партия зеленых информирует, что после дискуссий на прошлой неделе был утвержден компромиссный вариант, в котором процент повышения цен будет ниже, но не останется 30-минутных билетов.

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

В январе муниципальная компания JUDU представила проект повышения цен на проезд в общественном транспорте в два раза.

Председатель ЛПЗ Ева Будрайте сказала, что новая ценовая политика не решает существенные проблемы и может негативно сказаться на доступность транспорта для несостоятельных жителей города.

„За короткие поездки люди будут платить в два раза больше, хотя ни расстояние, ни время поездки не изменится. Месячный билет – не всем доступная альтернатива. Такие решения показывают, что общественный транспорт считается роскошью, а не обязательной услугой“, – сказала Будрайте.

По ее словам, повышение цен идет вразрез с принципами гармоничной мобильности и может демотивировать жителей пользоваться общественным транспортом, люди пересядут на личные авто.