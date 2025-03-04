Компромисс в связи с ценами на проезд в Вильнюсе: не останется билетов одного вида

В январе муниципальная компания JUDU представила проект повышения цен на проезд в общественном транспорте в два раза.
Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.
Литовская партия зеленых информирует, что после дискуссий на прошлой неделе был утвержден компромиссный вариант, в котором процент повышения цен будет ниже, но не останется 30-минутных билетов.
В соответствии с новой моделью, упразднят 30-минутный билет, самым дешевым будет билет за 1,25 евро (сейчас 60-минутный билет стоит 0,90 евро). Месячный билет подорожает с 29 до 38 евро, а годовой с 310 до 405 евро.
Председатель ЛПЗ Ева Будрайте сказала, что новая ценовая политика не решает существенные проблемы и может негативно сказаться на доступность транспорта для несостоятельных жителей города.
„За короткие поездки люди будут платить в два раза больше, хотя ни расстояние, ни время поездки не изменится. Месячный билет – не всем доступная альтернатива. Такие решения показывают, что общественный транспорт считается роскошью, а не обязательной услугой“, – сказала Будрайте.
По ее словам, повышение цен идет вразрез с принципами гармоничной мобильности и может демотивировать жителей пользоваться общественным транспортом, люди пересядут на личные авто.
„В Вильнюсе есть единственная возможность для уменьшения заторов и загрязнения воздуха – общественный транспорт. Сейчас его делают недоступным: повышение цен увеличит чувство несправедливости в рядах жителей, которые поступают экологично, а неэтичная коммуникация повышает недоверие к прозрачности потребности в деньгах.
Когда я говорю о неэтичности, имею в виду и срежиссированную поддержку роста цен, когда на одной акции протеста работница JUDU под чужим именем привлекала внимание журналистов, чтобы оправдать рост цен с позиции якобы рядового жителя, и тот факт, что муниципалитет избегает диалога с жителями, не объясняет мотивы своих действий“, – сказала представитель зеленых.
Зеленые обратили также внимание на то, что за месяц прошли два протеста против повышения цен, но ни один представитель администрации муниципалитета к людям не вышел.
По этой причине партия намерена пригласить членов горсовета на очную ставку – попросить объяснить мотивы поведения и публично вручить им протест против повышения цен. Акция протеста состоится на площади Европы 5 марта с 12 до 13 ч.