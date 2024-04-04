Компанию удивило требование ESO заплатить за половину трансформатора: оператор уверяет, что все законно

Компания Detalita работает на ул. Лентварё, занимается продажей запчастей для автомобилей. Компания решила реновировать склад и в одной из его частей устроить автосервис. Чтобы открыть автосервис, было решено учредить новую компанию.

Глава компании Detalitа Гитаутас Мацкявичюс сказал Delfi, что они решили не только учредить новую компанию, но и установить в автосервисе отдельный счетчик.

Во дворе компании Detalitа стоит подстанция, от которой до будущего автосервиса 8 м, поэтому компания не думала, что ее ждут большие расходы.