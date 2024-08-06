Компания Wizzair возобновляет авиасообщение с Тель-Авивом

„Да, по нашим данным, перелеты будут осуществляться“, – подтвердил пресс-секретарь компании Тадас Василяускас.
Во вторник планируется рейст по маршруту Вильнюс-Тель-Авив и Тель-Авив-Вильнюс.
Напомним, что Wizzair 3 августа отозвала рейсы в Тель-Авив и назад.
Министерство иностранных дел Литвы 3 августа призвало находящихся в Израиле граждан Литвы вернуться домой. В пресс-релизе было сказано, что все больше авиакомпаний отзывают рейсы в эту страну или временно останавливают сообщение.
Находящиеся в Израиле граждане Литвы должны зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму, чтобы в случае необходимости литовские учреждения могли с ними связаться и предоставить необходимую помощь.
Отмечается, что связаться с посольством в Израиле можно по эл. п. amb.il@urm.lt или по номеру, который можно найти на сайте МИД.