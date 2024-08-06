2024.08.06 11:28

Компания Wizzair возобновляет авиасообщение с Тель-Авивом

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Wizzair
Wizzair
ФОТО: Bendrovės archyvas

Венгерская авиакомпания Wizzair во вторник, 6 августа, возобновила авиасообщение с Тель-Авивом, сообщает компания Литовские аэропорты. На сайте Вильнюсского аэропорта сообщается, что компания продолжит перевозку пассажиров на этом маршруте.

„Да, по нашим данным, перелеты будут осуществляться“, – подтвердил пресс-секретарь компании Тадас Василяускас.

Во вторник планируется рейст по маршруту Вильнюс-Тель-Авив и Тель-Авив-Вильнюс.

Напомним, что Wizzair 3 августа отозвала рейсы в Тель-Авив и назад.

Министерство иностранных дел Литвы 3 августа призвало находящихся в Израиле граждан Литвы вернуться домой. В пресс-релизе было сказано, что все больше авиакомпаний отзывают рейсы в эту страну или временно останавливают сообщение.

Находящиеся в Израиле граждане Литвы должны зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму, чтобы в случае необходимости литовские учреждения могли с ними связаться и предоставить необходимую помощь.

Отмечается, что связаться с посольством в Израиле можно по эл. п. amb.il@urm.lt или по номеру, который можно найти на сайте МИД.

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