2025.02.21 16:57

Компания Wizz Air упразднила еще один маршрут из Вильнюса

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Wizz Air
Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air упразднила еще одно направление из Литвы – на этот раз полеты в Рим.

Пассажиры в социальных сетях поделились информацией о том, что этого направления больше не будет.

„Wizz Air отменила полеты в Рим из Вильнюса с июля“, – писал пользователь в одной из групп на Facebook.

Авиакомпания подтвердила Delfi эту информацию.

„Wizz Air постоянно следит за результатами маршрутов, чтобы предложить на популярные рейсы самые выгодные цены. Обычная практика – оптимизация сети по результатам деятельности. Поскольку маршрут Вильнюс–Рим был отозван, из Вильнюса предложат другое направление“, – указала авиакомпания.

Roma

По данным Wizz Air, всех клиентов заранее информировали об изменениях, им предложили альтернативные варианты поездки или возвращение денег за билеты – на выбор.

Сейчас из Вильнюса в Рим летают самолеты Ryanair.

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