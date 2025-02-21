Компания Wizz Air упразднила еще один маршрут из Вильнюса

Пассажиры в социальных сетях поделились информацией о том, что этого направления больше не будет.

„Wizz Air отменила полеты в Рим из Вильнюса с июля“, – писал пользователь в одной из групп на Facebook.

Авиакомпания подтвердила Delfi эту информацию.

„Wizz Air постоянно следит за результатами маршрутов, чтобы предложить на популярные рейсы самые выгодные цены. Обычная практика – оптимизация сети по результатам деятельности. Поскольку маршрут Вильнюс–Рим был отозван, из Вильнюса предложат другое направление“, – указала авиакомпания.

По данным Wizz Air, всех клиентов заранее информировали об изменениях, им предложили альтернативные варианты поездки или возвращение денег за билеты – на выбор.