Компания Wizz Air объявила о двух новых направлениях из Литвы, однако упразднила два других

Путешественники стали делиться в Facebook информацией о том, что приходят письма Wizz Air, в которых сообщается об отмене рейсов в Хорватию (Сплит).

„Wizz Air отозвал рейс на июня из Вильнюса в Сплит. Сейчас вообще не показывает такой маршрут. Можно ли надеяться на то, что он появится?“, – спрашивал читатель.

Другие люди писали, что такую же информацию получили и в связи с полетом из Вильнюса в Париж.

„Вчера мне сообщили об отмене рейса в аэропорт Бове“, – писал другой читатель.

Еще одна жительница, которая покупала билеты и в Сплит (август) и в Париж (июнь), сказала, что узнала, что отозвали оба рейса.

Wizz Air пока эту информацию не прокомментировал.