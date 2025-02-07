Компания Wizz Air объявила о двух новых направлениях из Литвы, однако упразднила два других

Путешественники стали делиться в Facebook информацией о том, что приходят письма Wizz Air, в которых сообщается об отмене рейсов в Хорватию (Сплит).
„Wizz Air отозвал рейс на июня из Вильнюса в Сплит. Сейчас вообще не показывает такой маршрут. Можно ли надеяться на то, что он появится?“, – спрашивал читатель.
Другие люди писали, что такую же информацию получили и в связи с полетом из Вильнюса в Париж.
„Вчера мне сообщили об отмене рейса в аэропорт Бове“, – писал другой читатель.
Еще одна жительница, которая покупала билеты и в Сплит (август) и в Париж (июнь), сказала, что узнала, что отозвали оба рейса.
Wizz Air пока эту информацию не прокомментировал.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал Delfi, что представители Wizz Air информировали об отмене рейсов в Сплит и Париж.
Напомним, что 6 февраля сообщалось о двух новых направлениях из Вильнюса - в Берген (Норвегия) и Катанию (Италия).