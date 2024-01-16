Компания Viada LT электрифицирует почти половину своих заправок

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Bendrovės nuotr.
ЗАО Viada LT, управляющее сетью из 130 автомобильных заправочных станций (АЗС), готовится электрифицировать 60 из них, сообщает Verslo žinios.

Проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года, но точную сумму инвестиций глава компании не раскрывает, поскольку в случае с каждой АЗС, по его словам, она может существенно отличаться.

"У нас есть довольно агрессивный план по развитию сети зарядок для легких электромобилей, который мы активно начнем в этом году. Мы определили места, оборудование и т. д.", - рассказал vz.lt руководитель Viada LT Линас Витаутас Карлавичюс.

Глава компании говорит, что первые зарядочные станции на заправках Viada LT появятся в этом году.

Планируется, что на главных дорогах появится несколько зарядных станций большой мощности – обещанная мощность – от 150 кВт до 350 кВт.

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