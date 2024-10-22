Компания Telia увольняет 102 работника

„Это не первый или второй этап, Telia завершила программу увольнений“, – сказал Стасюлайтис.

По данным Службы занятости, уволены 23 инженера в сфере телекоммуникаций, 12 специалистов по удаленному обслуживанию клиентов, 8 аналитиков по управлению и организации, по 7 системных аналитиков, техников. Они будут уволены в период с 14 ноября 2024 г. по 14 января 2025 г.

Цель увольнений - оптимизация деятельности компании.

В сентябре Telia Lietuva заявляла об увольнении 200 работников, но на деле уволят в два раза меньше.

„Увольняем 100. Это все. (...) 100 – естественная смена работников, упразднение свободных мест, временные работники или работники по контракту“, – сказал Стасюлайтис.