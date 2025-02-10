Компания Tele2 с марта повышает цены на услуги

В конце января читатель Delfi писал о том, что получил письмо компании Tele2, в котором сообщалось о повышении платы на услуги на 2,2 евро в месяц в связи с ростом расходов.

Представитель Telia Аудрюс Стасюлайтис сказал, что компания регулярно обновляет цены на отдельные услуги, однако масштабную акцию по изменению цен не планирует.

„Telia не проводит никакие массовые индексации цен и в ближайшее время их не планирует“, – сказал он.

По словам Стасюлайтиса, несмотря на вызовы, связанные с конкурентоспособностью рынка и жестким регулированием, компания Telia стремится к улучшению качества услуг, а не пытается компенсировать убытки за счет повышения цен.