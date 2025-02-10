Компания Tele2 с марта повышает цены на услуги

В конце января читатель Delfi писал о том, что получил письмо компании Tele2, в котором сообщалось о повышении платы на услуги на 2,2 евро в месяц в связи с ростом расходов.
Представитель Telia Аудрюс Стасюлайтис сказал, что компания регулярно обновляет цены на отдельные услуги, однако масштабную акцию по изменению цен не планирует.
„Telia не проводит никакие массовые индексации цен и в ближайшее время их не планирует“, – сказал он.
По словам Стасюлайтиса, несмотря на вызовы, связанные с конкурентоспособностью рынка и жестким регулированием, компания Telia стремится к улучшению качества услуг, а не пытается компенсировать убытки за счет повышения цен.
Представитель компании Bitė Яунюс Шпакаускас сказал, что компания постоянно пересматривает цены с учетом привычек клиентов и качеством предоставляемых услуг, однако не ответил, планирует ли компания в будущем повышать цены.
„Пересмотр цен в нашей индустрии – постоянный процесс. Он обусловлен изменениями со стороны клиентов, использующих связь и другие услуги, отказом от устаревших и невостребованных услуг, презентацией новых технологий, разных инноваций, инвестиций в качество“, – заметил Шпакаускас.
„Мы не можем комментировать планы Bitė, поскольку такие комментарии могут быть неверно истолкованы и поняты участниками рынка. Поэтому такие комментарии были бы не профессиональными“, – сказал он и подчеркнул, что компания недавно инвестировала в связь 5G и модернизацию технологий.
Оператор мобильной связи Tele2 сообщил клиентам, что с 1 марта на несколько евро повышает счета. Это возмутило клиентов. Некоторые считают, что их ввели в заблуждение, поскольку они совсем недавно стали клиентами, „повелись“ на рекламу выгодных цен. Правда, компания указала, что в таких случаях клиенты могут отказаться от договора без оплаты неустойки.
Повышение цен компания Tele2 обосновала ростом расходови. Tele2 упомянула, что была обновлена инфраструктура, расширяется сеть 5G, осуществлены решения в сфере кибербезопасности.
Некоторые планы с февраля 2024 года подорожали у оператора Bitė.