Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 855 заявок на перевозку грузов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

На прошлой неделе, компания по перевозке грузов группы "Lietuvos geležinkėliai" (Литовские железные дороги, LTG) "LTG Cargo" отклонила 855 заявок клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

Сообщается, что с 13 по 19 ноября компания LTG Cargo отклонила заявки на перевозку 513 вагонов с легковыми автомобилями, 152 вагона с нефтью и нефтепродуктами, 148 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 20 вагонов с металлическими грузами и 22 вагона с другими грузами.

По данным компании, на прошлой неделе LTG Cargo также получила 465 заявок на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

После оценки соблюдения применяемых компанией принципов санкционного контроля и риска нулевой терпимости на прошлой неделе было одобрено 357 заявок на перевозку грузов.

Однако 27 заявок были отклонены, еще по 81 заявке решение будет принято после детальной оценки данных, предоставленных клиентами.

Шесть из этих отклоненных заявок на перевозку грузов предназначались для экспорта или импорта из или в Беларусь, говорится в пресс-релизе.

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