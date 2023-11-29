Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 58 заявок на перевозку грузов

Сообщается, что 20-26 ноября LTG Cargo отклонила заявки на транспортировку 25 вагонов с металлом, 10 вагонов со строительными грузами, 8 вагонов с грузами в контейнерах, 7 вагонов с древесиной, 3 вагона с легковыми автомобилями и 5 вагонов с другими грузами.

По данным компании, на прошлой неделе LTG Cargo также получила 283 заявки на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами. После оценки заявок на предмет их соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и риска нулевой толерантности было одобрено 224 заявки на перевозку грузов.