Компания "Литовские железные дороги" на прошлой неделе отклонила 38 заявок на перевозку грузов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Lietuvos geležinkeliai“
„Lietuvos geležinkeliai“
ФОТО: Įmonės nuotr.

На прошлой неделе, 9-15 октября, компания по перевозке грузов группы "Lietuvos geležinkėliai" (Литовские железные дороги, LTG) "LTG Cargo" отклонила 38 заявок клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

Всего на прошлой неделе компания получила 475 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 297 заявок на перевозку грузов, 38 заявок были отклонены, 6 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.

Еще по 140 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 420 вагонов: 194 вагона с автомобилями, 135 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 60 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 21 вагон с грузами в контейнерах, 10 вагонов с другими разными грузами.

"LTG Cargo" реагирует на все возможные попытки обойти действующие международные санкции, поэтому проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем собираемой от клиентов информации и ужесточила правила подачи заявок, усилила аналитические возможности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии