Компания из Плунге решила завоевывать американский рынок: производит веганские пружины для матрасов

По словам представителя компании, они руководствуются принципом - не класть все яйца в одну корзину, поэтому просто увеличили заказы из других стран.

Бенюше не скрывает, что до войны в Украине металл компания покупала и в России , и в Беларуси . Однако с началом войны проблем с сырьем не было.

Глава по продажам компании Лина Бенюше сказала Delfi, что сначала этого не было в планах, но сейчас новая продукция помогает компенсировать снижение продажи пружин. Причина снижения продаж - клиенты Litspringas – производители мебели – переживают тяжелые времена.

Фабрика Litspringas в Плунге появилась в 2016 .г Несколько лет назад компания инвестировала в расширение, чтобы увеличить объемы производства в два раза. Улучшились и финансовые результаты компании. В 2020 г. доходы компании составили 8,5 млн. евро, а чистая прибыль – 939 000 евро. В 2022 г. эти показатели составили 21,7 и 3,8 млн. евро.

"Конечно, тогда сырье подорожало. Часть расходов пришлось переложить на плечи клиентов, наши товары тогда подорожали. Однако часть расходов мы амортизировали сами", – сказала собеседница.

Нелегко, по ее словам, и сейчас - цены на сырье стабилизировались, зато с трудностями столкнулись мебельщики.

На вопрос, как это сказалось на финансовых результатах компании, она заметила, что "год еще не закончился".

"Нынешняя ситуация - временна. На рынке всегда идет волна за волной. Я думаю, во втором квартале следующего года все должно вернуться на прежний уровень, какой был до войны с Украиной", – прогнозирует Бенюше.

57% продукции Litspringas продает в Европе, а 34% - в США, еще 9% экспортирует в Великобританию.

Она сказала, что хотелось бы больше продавать в США, поскольку там заработок выше. Сейчас как раз над этим компания и работает.

По словам Бенюше, закрепиться на американском рынке сложнее, чем в Европе.