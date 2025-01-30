Компания ИТ с высокими зарплатами увольняет десятки работников

„28 человек получили уведомления об увольнении: графические дизайнеры (7), создатели компьютерных игр (7), тестировщики (4), консультанты по вопросам компьютерных систем (3) и др.“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

По ее словам, причина увольнений: упразднение избыточных функций.

„Трудовые договоры расторгают по 57 ст. ТК (по инициативе работодателя без вины работника) или 54 ст. (по обоюдному согласию)“, – указала Служба занятости.

„Содра“ информирует, что, по данным на 29 января, в MA Lithuania был 191 работник, средняя зарплата в декабре была 6927,7 евро („на бумаге“).