2025.01.30 07:07

Компания ИТ с высокими зарплатами увольняет десятки работников

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
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Programavimas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Столичная компания MA Lithuania, работающая в сфере ИТ, увольняет 28 человек. О групповом увольнении информирована Служба занятости. Увольняют графических дизайнеров, создателей игр и других специалистов.

„28 человек получили уведомления об увольнении: графические дизайнеры (7), создатели компьютерных игр (7), тестировщики (4), консультанты по вопросам компьютерных систем (3) и др.“, – сказала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

По ее словам, причина увольнений: упразднение избыточных функций.

„Трудовые договоры расторгают по 57 ст. ТК (по инициативе работодателя без вины работника) или 54 ст. (по обоюдному согласию)“, – указала Служба занятости.

„Содра“ информирует, что, по данным на 29 января, в MA Lithuania был 191 работник, средняя зарплата в декабре была 6927,7 евро („на бумаге“).

Компания была зарегистрирована в мае 2020 года:

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