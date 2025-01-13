2025.01.13 13:44

Компания Ignitis предупреждает о мошенниках: они требуют перевести мнимый долг

 
ru.DELFI.lt
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
Elektros tiekėjai: Perlas, Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Компания Ignitis информирует общество о том, что мошенники рассылают электронные письма с требованием вернуть „долг“. Компания просит жителей проявить бдительность.

Информацию о таком письме компания Ignitis получила от своей бдительной клиентки, которая не поверила письму и обратилась в компанию, информировав о вымогательстве.

В письме сообщалось о мнимой задолженности, был указан номер счета, на который надо перевести деньги, и была ссылка, по которой можно было перейти для быстрой оплаты задолженности. В письме призывали немедленно оплатить задолженность, чтобы у клиента не появилось больше расходов.

„Ignitis“ prašo klientų būti budriais – siaučia sukčiai

Ignitis напоминает, что в случае, если полученные сообщения выхвали у вас подозрения, то клиентам рекомендуется в первую очередь подключиться к своей странице на сайте mano.ignitis.lt, где можно найти всю необходимую информацию о счетах. Можно также по интернету связаться с консультантом или позвонить по номеру +370 611 21802.

Компания просит обращать внимание на эл. адрес, стилистику письма, грамматику, поскольку мошенники часто пишут с ошибками. А главное – не спешить, сначала проверить информацию на сайте Ignitis. Компания никогда не призывает клиентов немедленно оплатить счета.

Пока компания не располагает информацией о пострадавших от мошенников клиентах.

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