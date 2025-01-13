Компания Ignitis предупреждает о мошенниках: они требуют перевести мнимый долг

Информацию о таком письме компания Ignitis получила от своей бдительной клиентки, которая не поверила письму и обратилась в компанию, информировав о вымогательстве.

В письме сообщалось о мнимой задолженности, был указан номер счета, на который надо перевести деньги, и была ссылка, по которой можно было перейти для быстрой оплаты задолженности. В письме призывали немедленно оплатить задолженность, чтобы у клиента не появилось больше расходов.