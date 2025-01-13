Компания Ignitis предупреждает о мошенниках: они требуют перевести мнимый долг

Информацию о таком письме компания Ignitis получила от своей бдительной клиентки, которая не поверила письму и обратилась в компанию, информировав о вымогательстве.
В письме сообщалось о мнимой задолженности, был указан номер счета, на который надо перевести деньги, и была ссылка, по которой можно было перейти для быстрой оплаты задолженности. В письме призывали немедленно оплатить задолженность, чтобы у клиента не появилось больше расходов.
Ignitis напоминает, что в случае, если полученные сообщения выхвали у вас подозрения, то клиентам рекомендуется в первую очередь подключиться к своей странице на сайте mano.ignitis.lt, где можно найти всю необходимую информацию о счетах. Можно также по интернету связаться с консультантом или позвонить по номеру +370 611 21802.
Компания просит обращать внимание на эл. адрес, стилистику письма, грамматику, поскольку мошенники часто пишут с ошибками. А главное – не спешить, сначала проверить информацию на сайте Ignitis. Компания никогда не призывает клиентов немедленно оплатить счета.
Пока компания не располагает информацией о пострадавших от мошенников клиентах.