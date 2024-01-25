Компания Hanner инвестирует в новый стадион в столичном районе Лаздинай

Стадион строят по инициативе Vilnius Football Academy. Главный инвестор - строительная компания Hanner и Дарвидас Шярнас. Инвестиции в проект составят 2,5 млн. евро.

По словам Шярнаса, стадион, который получит имя Hanner-VFA, станет официальным домом Vilnius Football Academy, на нем тренировки, состязания и турниры будут проходить круглый год. Стадионом смогут пользоваться и другие футбольные академии и профессиональные клубы, а также все желающие.

"Быть рядом с талантливыми людьми и помогать их росту и совершенствованию - вот часть миссии Hanner", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

На футбольном стадионе оборудуют искусственное покрытие, крытые трибуны на 300 мест. Рядом со стадионом появится модульное здание с раздевалками, душевыми, спортзалом и административными помещениями. Планируется и еще одно модульное здание для кафе.

Все работы по оборудованию стадиона планируется завершить в третьем квартале 2024 года.