Компания Gjensidige продает бизнес в странах Балтии

Объединение ADB „Gjensidige“ с ERGO произойдет, когда сделка будет утверждена и завершена. До этого момента обе компании будут работать отдельно. После завершения сделки ADB „Gjensidige“ будет интегрирована в ERGO в странах Балтии.

Сообщается, что ни на клиентах, ни на партнерах, ни на брокерах это решение не скажется: все договоры останутся в силе, страховые полисы будут действительными. После завершения сделки, в течение года сохранится бренд ADB „Gjensidige“, позже он будет интегрирован в ERGO.