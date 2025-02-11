Компания Frankenburg откроет производство ракет в Литве – приоритетом станет борьба с дронами

„Очевидно, что физическая нейтрализация дронов в настоящее время является основным и наиболее эффективным методом, и компания Frankenburg во всех странах Балтии разрабатывает самый инновационный и эффективный метод для борьбы с этой достаточно новой, но очень большой проблемой, метод защиты от дешевых и очень разрушительных российских и иранских дронов“, - заявил К. Жемайтис радио LRT.
По его словам, компания стремится производить ракеты как можно дешевле, чтобы как можно меньше ценного оборудования тратилось на сбивание малоценных беспилотников.
„Очень важно, чтобы для небольшого беспилотника также использовалась небольшая и более дешевая альтернатива, чтобы мы не тратили эти дорогие ракеты, что часто хочет противник, на дешевые беспилотники. Поэтому цель состоит не только в том, чтобы производить экономически выгодные, но и эффективные ракеты, которые будут работать, а также использовать местную рабочую силу, местные компетенции и местные возможности для создания оборонной промышленности“, - сказал К. Жемайтис.
„Здесь нам, странам Балтии, безусловно, есть чем гордиться, и есть куда двигаться вперед“, - добавил он.
Основанная в прошлом году компания Frankenburg работает в Эстонии, Латвии, Украине и Великобритании. Компания специализируется на разработке и массовом производстве недорогих ракет.
Бывший вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис был назначен руководителем подразделения компании, созданного в Литве в начале февраля.