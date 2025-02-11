Компания Frankenburg откроет производство ракет в Литве – приоритетом станет борьба с дронами

„Очевидно, что физическая нейтрализация дронов в настоящее время является основным и наиболее эффективным методом, и компания Frankenburg во всех странах Балтии разрабатывает самый инновационный и эффективный метод для борьбы с этой достаточно новой, но очень большой проблемой, метод защиты от дешевых и очень разрушительных российских и иранских дронов“, - заявил К. Жемайтис радио LRT.

По его словам, компания стремится производить ракеты как можно дешевле, чтобы как можно меньше ценного оборудования тратилось на сбивание малоценных беспилотников.